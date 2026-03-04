Ричмонд
Шайба Демидова не спасла «Монреаль» от проигрыша «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» дома обыграл «Монреаль» (7:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Коллин Граф (16'), Майкл Миса (31'), Маклин Селебрини (39'), Александер Веннберг (39'), Уилл Смит (44'), Кифер Шервуд (57') и Адам Годетт (60'). У гостей дубль оформил Алекс Ньюхук (46', 51'), также забивали Оливер Капанен (7'), Филипп Дано (26') и Иван Демидов (46').

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов забросил 13-ю шайбу в этом сезоне, реализовав большинство. Всего на счету 20-летнего россиянина после 60 сыгранных матчей 48 (13+35) набранных очков. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров-новичков, отставая на одно очко от канадского нападающего «Анахайма» Беккетта Сеннеке.

Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 30 из 35 бросков по своим воротам и одержал 19-ю победу в этом сезоне.

«Сан-Хосе» выиграл третий матч подряд и поднялся на девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Отставание «акул» от зоны плей-офф составляет три очка. В субботу, 7 марта, «Сан-Хосе» дома сыграет против «Сент-Луиса».

«Монреаль» занимает пятое место на Востоке, отставая от лидирующей «Каролины» на семь очков. В тот же день «хабы» на выезде сыграют против «Анахайма».

Сан-Хосе
7:5
1:1, 3:1, 3:3
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Неделя 20
4.03.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
SAP Center
Главные тренеры
Райан Варсофски
Мартен Сан-Луи
Вратари
Ярослав Аскаров
Якуб Добеш
1-й период
06:18
Оливер Капанен
(Майкл Мэтисон, Юрай Слафковски)
11:42
Ник Сузуки
15:32
Коллин Граф
(Уилл Смит, Маклин Селебрини)
2-й период
22:13
Коллин Граф
25:09
Филлип Дано
(Джейк Эванс, Майкл Мэтисон)
26:55
Маклин Селебрини
30:28
Майк Миса
32:33
Оливер Капанен
33:32
Александр Веннберг
38:23
Маклин Селебрини
(Коллин Граф)
38:48
Александр Веннберг
(Кифер Шервуд)
3-й период
42:43
Марио Ферраро
42:43
Джош Андерсон
42:43
Джейден Штрабл
43:29
Уилл Смит
(Дмитрий Орлов, Маклин Селебрини)
43:54
Винсент Дешарне
45:02
Иван Демидов
(Лэйн Хатсон, Ник Сузуки)
45:20
Алекс Ньюхук
(Кайден Гуле, Джейк Эванс)
48:58
Сэм Дикинсон
50:56
Алекс Ньюхук
(Майкл Мэтисон, Брендан Галлахер)
51:41
Адам Годетт
51:41
Кирби Дак
55:03
Командный штраф
56:34
Кифер Шервуд
(Вильям Эклунд, Филипп Курашев)
59:56
Адам Годетт
(Маклин Селебрини)
Статистика
Сан-Хосе
Монреаль
Штрафное время
14
12
Игра в большинстве
3
5
Голы в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит