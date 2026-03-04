Селебрини — первый игрок до 20 лет в истории «Сан-Хосе» с 30 шайбами за сезон

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини стал первым игроком клуба до 20 лет, который забил 30 голов за сезон. Юбилейной для 19-летнего форварда оказалась шайба в матче против «Монреаль Канадиенс» (7:5).
Последним молодым хоккеистом в НХЛ, достигшим этой отметки, был Патрик Лайне, который в сезоне 2017−2018 забил 44 гола за «Виннипег Джетс» и теперь играет за «Монреаль Канадиенс».
Селебрини занимает пятое место в гонке бомбардиров лиги с 87 очками (30 голов + 57 передач). Канадский форвард проводит второй сезон в Национальной хоккейной лиге.
Маклин Селебрини был выбран в первом раунде под общим первым номером клубом «Сан-Хосе Шаркс».7 июля 2024 года стало известно, что хоккеист подписал трехлетний контракт новичка с клубом.
Напомним, во время Олимпийских игр 2026 года Селебрини установил абсолютный рекорд среди игроков до 20 лет на Олимпийских играх с участием игроков НХЛ: 5 голов и 10 очков — больше, чем у любого другого хоккеиста в возрасте до 20 лет в истории подобных турниров.
Райан Варсофски
Мартен Сан-Луи
Ярослав Аскаров
(00:00-32:21)
Якуб Добеш
(00:00-57:59)
Ярослав Аскаров
(c 32:33)
Якуб Добеш
(c 59:56)
06:18
Оливер Капанен
(Майкл Мэтисон, Юрай Слафковски)
11:42
Ник Сузуки
15:32
Коллин Граф
(Уилл Смит, Маклин Селебрини)
22:13
Коллин Граф
25:09
Филлип Дано
(Майкл Мэтисон, Джейк Эванс)
26:55
Маклин Селебрини
30:28
Майк Миса
32:33
Оливер Капанен
33:32
Александр Веннберг
38:23
Маклин Селебрини
(Коллин Граф)
38:48
Александр Веннберг
(Кифер Шервуд)
42:43
Марио Ферраро
42:43
Джош Андерсон
42:43
Джейден Штрабл
43:29
Уилл Смит
(Дмитрий Орлов, Маклин Селебрини)
43:54
Винсент Дешарне
45:02
Иван Демидов
(Ник Сузуки, Лэйн Хатсон)
45:20
Алекс Ньюхук
(Джейк Эванс, Кайден Гуле)
48:58
Сэм Дикинсон
50:56
Алекс Ньюхук
(Майкл Мэтисон, Брендан Галлахер)
51:41
Адам Годетт
51:41
Кирби Дак
55:03
Командный штраф
56:34
Кифер Шервуд
(Вильям Эклунд, Филипп Курашев)
59:56
Адам Годетт
(Маклин Селебрини)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит