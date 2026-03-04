Селебрини — первый игрок до 20 лет в истории «Сан-Хосе» с 30 шайбами за сезон

Напомним, во время Олимпийских игр 2026 года Селебрини установил абсолютный рекорд среди игроков до 20 лет на Олимпийских играх с участием игроков НХЛ: 5 голов и 10 очков — больше, чем у любого другого хоккеиста в возрасте до 20 лет в истории подобных турниров.