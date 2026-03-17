Малкин оформил дубль в первом матче после дисквалификации

У гостей дубль оформил Евгений Малкин (4', 14'), еще по шайбе забросили Энтони Манта (5'), Элмер Седерблом (14'), Эрик Карлссон (31'), Брайан Раст (37') и Ноэль Аччари (50'). У хозяев отличились Натан Маккиннон (5') и Брент Бернс (15').
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был признан первой звездой встречи. 39-летний россиянин забросил 14-ю и 15-ю шайбы в этом сезоне, а также поучаствовал в шестой шайбе своей команды, записав на свой счет результативную передачу. Всего на счету Малкина в этом сезоне после 47 сыгранных матчей 50 (15+35) набранных очков.
Малкин провел первую игру в НХЛ после пятиматчевой дисквалификации, полученной за удар клюшкой в лицо защитнику «Баффало» Расмусу Далину. Он набрал 1396-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ и поднялся на 24-е место в списке лучших бомбардиров лиги, обойдя канадца Люка Робитайла.
Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов поучаствовал во второй шайбе Малкина и отметился результативной передачей. Всего на счету 25-летнего россиянина после 58 сыгранных матчей 28 (14+14) набранных очков.
«Питтсбург» выиграл три из пяти последних матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Каролины» на семь очков. В четверг, 19 марта, команды сыграют друг с другом на льду «ураганов».
«Колорадо» проиграл три из четырех последних матчей и продолжает лидировать на Западе, опережая ближайшего преследователя в лице «Далласа» на три очка. В тот же день команды сыграют друг с другом на льду «лавин».
Джаред Беднар
Дэн Мьюз
Скотт Уэджвуд
(00:00-13:00)
Артур Шилов
Маккензи Блэквуд
(c 13:00)
00:48
Евгений Малкин
03:01
Евгений Малкин
(Ноэль Аччиари, Брайан Раст)
04:08
Нэйтан Маккиннон
(Мартин Нечас, Кэйл Макар)
04:23
Энтони Манта
(Эрик Карлссон)
05:33
Вилле Койвунен
08:39
Джек Друри
13:00
Евгений Малкин
(Егор Чинахов, Паркер Уотерспун)
13:43
Элмер Содерблум
(Эрик Карлссон, Коннор Девар)
14:21
Брент Бернс
(Гевин Бриндли, Джош Мэнсон)
23:30
Энтони Манта
30:36
Эрик Карлссон
(Райан Ши)
31:11
Артур Шилов
33:30
Николя Руа
35:40
Командный штраф
36:20
Брайан Раст
(Рикард Ракелль, Евгений Малкин)
49:06
Ноэль Аччиари
(Элмер Содерблум, Коннор Девар)
50:59
Паркер Келли
50:59
Джек Друри
50:59
Евгений Малкин
50:59
Коннор Клифтон
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит