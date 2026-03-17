Форвард «Колорадо» Маккиннон установил бомбардирский рекорд НХЛ в 21 веке

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон установил бомбардирский рекорд НХЛ в 21 веке.
Во вторник, 17 марта, хоккеист проявил себя в матче регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинз» (2:7), забросив свою 45-ю шайбу в сезоне и сделав 65 передач.
По данным пресс-службы НХЛ, канадец набрал 110 или более очков уже в четвёртый раз подряд, став только шестым игроком в истории и первым с 2000 года, кому удалось достичь этого.
Ранее такую серию удавалось установить Уэйна Гретцки (13 сезонов), Майку Босси (6), Ги Лефлеру (6), Филу Эспозито (5) и Марселю Дионну.
Напомним, ранее, 10 марта 2025 года стал 100-м хоккеистом в истории НХЛ, набравшим 1000 очков в регулярных сезонах. Маккиннон затратил на это 856 матчей. Всего в сезоне 2024/25 набрал 116 очков (32+84) в 79 матчах, третий раз подряд преодолев отметку в 110 очков за сезон.
Джаред Беднар
Дэн Мьюз
Скотт Уэджвуд
(00:00-13:00)
Артур Шилов
Маккензи Блэквуд
(c 13:00)
00:48
Евгений Малкин
03:01
Евгений Малкин
(Ноэль Аччиари, Брайан Раст)
04:08
Нэйтан Маккиннон
(Мартин Нечас, Кэйл Макар)
04:23
Энтони Манта
(Эрик Карлссон)
05:33
Вилле Койвунен
08:39
Джек Друри
13:00
Евгений Малкин
(Егор Чинахов, Паркер Уотерспун)
13:43
Элмер Содерблум
(Эрик Карлссон, Коннор Девар)
14:21
Брент Бернс
(Гевин Бриндли, Джош Мэнсон)
23:30
Энтони Манта
30:36
Эрик Карлссон
(Райан Ши)
31:11
Артур Шилов
33:30
Николя Руа
35:40
Командный штраф
36:20
Брайан Раст
(Рикард Ракелль, Евгений Малкин)
49:06
Ноэль Аччиари
(Элмер Содерблум, Коннор Девар)
50:59
Паркер Келли
50:59
Джек Друри
50:59
Евгений Малкин
50:59
Коннор Клифтон
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит