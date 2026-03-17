Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.06
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.34
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
18.03
Коламбус
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.79
X
4.30
П2
2.19
Хоккей. НХЛ
18.03
Монреаль
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.40
П2
3.27
Хоккей. НХЛ
18.03
Торонто
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.84
X
4.30
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Питтсбург
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Юта
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2

Форвард «Колорадо» Маккиннон установил бомбардирский рекорд НХЛ в 21 веке

Натан Маккинон набирает больше 100 очков четвертый сезон подряд.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон установил бомбардирский рекорд НХЛ в 21 веке.

Во вторник, 17 марта, хоккеист проявил себя в матче регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинз» (2:7), забросив свою 45-ю шайбу в сезоне и сделав 65 передач.

По данным пресс-службы НХЛ, канадец набрал 110 или более очков уже в четвёртый раз подряд, став только шестым игроком в истории и первым с 2000 года, кому удалось достичь этого.

Ранее такую серию удавалось установить Уэйна Гретцки (13 сезонов), Майку Босси (6), Ги Лефлеру (6), Филу Эспозито (5) и Марселю Дионну.

Напомним, ранее, 10 марта 2025 года стал 100-м хоккеистом в истории НХЛ, набравшим 1000 очков в регулярных сезонах. Маккиннон затратил на это 856 матчей. Всего в сезоне 2024/25 набрал 116 очков (32+84) в 79 матчах, третий раз подряд преодолев отметку в 110 очков за сезон.

Колорадо
2:7
2:4, 0:2, 0:1
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
17.03.2026, 04:30 (МСК UTC+3)
Ball Arena
Главные тренеры
Джаред Беднар
Дэн Мьюз
Вратари
Скотт Уэджвуд
(00:00-13:00)
Артур Шилов
Маккензи Блэквуд
(c 13:00)
1-й период
00:48
Евгений Малкин
03:01
Евгений Малкин
(Ноэль Аччиари, Брайан Раст)
04:08
Нэйтан Маккиннон
(Мартин Нечас, Кэйл Макар)
04:23
Энтони Манта
(Эрик Карлссон)
05:33
Вилле Койвунен
08:39
Джек Друри
13:00
Евгений Малкин
(Егор Чинахов, Паркер Уотерспун)
13:43
Элмер Содерблум
(Эрик Карлссон, Коннор Девар)
14:21
Брент Бернс
(Гевин Бриндли, Джош Мэнсон)
2-й период
23:30
Энтони Манта
30:36
Эрик Карлссон
(Райан Ши)
31:11
Артур Шилов
33:30
Николя Руа
35:40
Командный штраф
36:20
Брайан Раст
(Рикард Ракелль, Евгений Малкин)
3-й период
49:06
Ноэль Аччиари
(Элмер Содерблум, Коннор Девар)
50:59
Паркер Келли
50:59
Джек Друри
50:59
Евгений Малкин
50:59
Коннор Клифтон
Статистика
Колорадо
Питтсбург
Штрафное время
13
15
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит