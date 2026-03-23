Тренер «Вашингтона» восхитился 1000-м голом Овечкина

Накануне 40-летний россиянин отличился в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:3 ОТ).
«Это очередное достижение в его копилке, и это просто невероятная карьера — забросить 1000-ю шайбу, сделать это на домашнем льду и именно таким образом. Это был важный гол, сравнявший счет в конце третьего периода.
Честно говоря, еще пару недель назад я даже не знал об этом. Перед началом сезона у меня не было никакого представления. Мы знали, что он приближается к 900 голам в регулярных чемпионатах. А вот про это — суммарные голы с учётом плей-офф и регулярки — стало известно совсем недавно», — сказал Карбери.
Всего на счету Овечкина 923 заброшенных шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в матчах плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он теперь отстает на 16 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 11 матчей.
«Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на шесть очков. В среду, 25 марта, «столичные» дома сыграют против «Сент-Луиса».
Спенсер Карбери
Джаред Беднар
Логан Томпсон
(00:00-05:07)
Маккензи Блэквуд
(00:00-24:19)
Логан Томпсон
(05:23-59:59)
Маккензи Блэквуд
(24:29-61:22)
Логан Томпсон
(60:00-61:22)
03:14
Коул Хатсон
05:23
Николя Руа
11:53
Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл, Мэтт Рой)
14:50
Паркер Келли
24:29
Александр Овечкин
36:17
Брент Бернс
41:05
Габриэль Ландескуг
(Мартин Нечас)
46:03
Николя Руа
(Захар Бардаков)
47:34
Джош Мэнсон
53:57
Габриэль Ландескуг
54:17
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Коул Хатсон)
61:22
Брок Нельсон
(Мартин Нечас)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит