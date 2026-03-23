Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
6
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
4
:
Тампа-Бэй
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Коламбус
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
2
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2

Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ, Сорокина — третьей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

В домашнем матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (2:3 ОТ) 40-летний россиянин забросил шайбу, ставшую для него юбилейной 1000-й в в НХЛ с учетом плей-офф.

Всего на счету Овечкина 923 заброшенных шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в матчах плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он теперь отстает на 16 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 11 матчей.

Второй звездой дня стал нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг, оформивший дубль и результативную передачу в гостевом матче против «Чикаго» (3:2 ОТ).

Третьей звездой признан вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин, отразивший все 26 бросков по своим воротам в домашней игре «Коламбуса» (1:0). Для 30-летнего россиянина этот шатаут стал седьмым в нынешнем сезоне, что является повторение рекорда франшизы.

Вашингтон
2:3
1:0, 0:0, 1:2
ОТ
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
22.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Джаред Беднар
Вратари
Логан Томпсон
(00:00-05:07)
Маккензи Блэквуд
(00:00-24:19)
Логан Томпсон
(05:23-59:59)
Маккензи Блэквуд
(24:29-61:22)
Логан Томпсон
(60:00-61:22)
1-й период
03:14
Коул Хатсон
05:23
Николя Руа
11:53
Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл, Мэтт Рой)
14:50
Паркер Келли
2-й период
24:29
Александр Овечкин
36:17
Брент Бернс
3-й период
41:05
Габриэль Ландескуг
(Мартин Нечас)
46:03
Николя Руа
(Захар Бардаков)
47:34
Джош Мэнсон
53:57
Габриэль Ландескуг
54:17
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Коул Хатсон)
Овертайм
61:22
Брок Нельсон
(Мартин Нечас)
Статистика
Вашингтон
Колорадо
Штрафное время
4
10
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
