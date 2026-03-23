Третьяк: Если Овечкин не побьет рекорд Гретцки, то может пожалеть

— Надо пожелать ему удачи, и мы все в подсознании ждем, что он побьет рекорд если не в этом, то в следующем сезоне. У него есть для этого шанс. Если он этого не сделает, то, думаю, будет жалеть об этом.



Сама цифра заслуживает уважения и говорит о том, что мы имеем талантливого хоккеиста, который пользуется уважением как игрок и спортсмен. И мы все гордимся его результатом, потому что он показывает, как надо относиться профессионально к своему делу. Он любит свой вид спорта, мне кажется, что даже те, кто его не знает и не любит хоккей, все равно следят за ним, за его хоккейным марафоном, который он устроил, чтобы побить рекорд Гретцки.



Это его личное дело, но если бы я был на его месте, то постарался бы побить рекорд. Поскольку тут ты близок к такому историческому событию. Побить рекорд Гретцки — это величайшее событие. Потому что до сих пор в уме это трудно осознается — много лет назад никто рядом с ним близко не был. Если есть шанс, надо его использовать, упускать его нельзя. Все зависит от него, его состояния", — приводит слова Овечкина ТАСС.