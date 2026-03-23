Мостовой посвятил стихотворение Овечкину после 1000-го гола

Накануне 40-летний Овечкин в домашнем матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (2:3 ОТ) забросил шайбу, ставшую для него юбилейной 1000-й в НХЛ с учетом плей-офф. Овечкин был признан первой звездой игрового дня в лиге.
«Саня!
Весь мир ты снова удивил,
Когда свой тысячный забил!
Рекорд поставив неземной.
Мои аплодисменты. Александр Мостовой», — прочитал стихотворение Мостовой в видео, которое опубликовал в своем телеграм-канале.
Всего на счету Александра Овечкина 923 заброшенных шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в матчах плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он теперь отстает на 16 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 11 матчей.
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года и проводит свой 21-й сезон в лиге. Действующий контракт 40-летнего россиянина со «столичными» истекает в конце текущего сезона. На данный момент Овечкин не определился, продлит ли он контракт с «Вашингтоном», вернется играть в Россию или завершит карьеру.