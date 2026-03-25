Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.94
П2
3.47
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.94
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.84
П2
3.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.84
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Нью-Джерси
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Вашингтон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
5
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Колорадо
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
5
:
Сиэтл
4
П1
X
П2

Шайба и пас Демидова помогли «Монреалю» обыграть лидера Востока

«Монреаль» дома обыграл «Каролину» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Оливер Капанен (13'), Коул Кофилд (26'), Юрай Слафковски (30'), Иван Демидов (54') и Джейк Эванс (60'). У гостей отличились Николай Элерс (3') и Джордан Стаал (8').

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов был признан второй звездой встречи. 20-летний россиянин прервал безголевую серию из пяти матчей и забросил 15-ю шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал в первой шайбе своей команды, записав на свой счет результативную передачу. Всего на счету Демидова после 70 сыгранных матчей 54 (15+39) набранных очков. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров сезона среди новичков, уступая одно очко нападающему «Анахайма» Беккетту Сеннеке.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 25-летнего россиянина после 71 сыгранного матча 61 (25+36) набранное очко. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров «Каролины» в этом сезоне, уступая лишь финну Себастьяну Ахо (72).

«Монреаль» выиграл три из четырех последних матчей и идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 27 марта, «хабы» дома сыграют против «Коламбуса».

«Каролина» прервала серию из трех побед и продолжает возглавлять турнирную таблицу Востока, опережая ближайшего преследователя в лице «Баффало» на один балл. В субботу, 28 марта, «ураганы» дома сыграют против «Нью-Джерси».

Монреаль
5:2
1:2, 2:0, 2:0
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
25.03.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 20962 зрителя
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Род Бриндамор
Вратари
Якуб Добеш
(00:00-21:08)
Фредерик Андерсен
(00:00-55:46)
Якуб Добеш
(c 21:21)
Фредерик Андерсен
(c 59:00)
1-й период
01:37
Джош Андерсон
02:36
Николай Элерс
(Андрей Свечников, Сет Джарвис)
07:09
Джордан Стаал
12:11
Оливер Капанен
(Джейден Штрабл, Иван Демидов)
19:59
Себастьян Ахо
2-й период
21:21
К`Андре Миллер
25:49
Коул Кофилд
(Ник Сузуки, Юрай Слафковски)
29:19
Юрай Слафковски
(Коул Кофилд, Ноа Добсон)
37:56
Кайден Гуле
37:56
Джордан Мартинук
39:02
Шон Уокер
3-й период
48:17
Юрай Слафковски
53:53
Иван Демидов
59:00
Джейк Эванс
(Александр Каррье)
Статистика
Монреаль
Каролина
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит