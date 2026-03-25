Шайба и пас Демидова помогли «Монреалю» обыграть лидера Востока

У хозяев заброшенными шайбами отметились Оливер Капанен (13'), Коул Кофилд (26'), Юрай Слафковски (30'), Иван Демидов (54') и Джейк Эванс (60'). У гостей отличились Николай Элерс (3') и Джордан Стаал (8').
Нападающий «Монреаля» Иван Демидов был признан второй звездой встречи. 20-летний россиянин прервал безголевую серию из пяти матчей и забросил 15-ю шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал в первой шайбе своей команды, записав на свой счет результативную передачу. Всего на счету Демидова после 70 сыгранных матчей 54 (15+39) набранных очков. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров сезона среди новичков, уступая одно очко нападающему «Анахайма» Беккетту Сеннеке.
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 25-летнего россиянина после 71 сыгранного матча 61 (25+36) набранное очко. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров «Каролины» в этом сезоне, уступая лишь финну Себастьяну Ахо (72).
«Монреаль» выиграл три из четырех последних матчей и идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 27 марта, «хабы» дома сыграют против «Коламбуса».
«Каролина» прервала серию из трех побед и продолжает возглавлять турнирную таблицу Востока, опережая ближайшего преследователя в лице «Баффало» на один балл. В субботу, 28 марта, «ураганы» дома сыграют против «Нью-Джерси».
Мартен Сан-Луи
Род Бриндамор
Якуб Добеш
(00:00-21:08)
Фредерик Андерсен
(00:00-55:46)
Якуб Добеш
(c 21:21)
Фредерик Андерсен
(c 59:00)
01:37
Джош Андерсон
02:36
Николай Элерс
(Андрей Свечников, Сет Джарвис)
07:09
Джордан Стаал
12:11
Оливер Капанен
(Джейден Штрабл, Иван Демидов)
19:59
Себастьян Ахо
21:21
К`Андре Миллер
25:49
Коул Кофилд
(Ник Сузуки, Юрай Слафковски)
29:19
Юрай Слафковски
(Коул Кофилд, Ноа Добсон)
37:56
Кайден Гуле
37:56
Джордан Мартинук
39:02
Шон Уокер
48:17
Юрай Слафковски
53:53
Иван Демидов
59:00
Джейк Эванс
(Александр Каррье)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит