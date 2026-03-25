Шайба и пас Демидова помогли «Монреалю» обыграть лидера Востока

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов был признан второй звездой встречи. 20-летний россиянин прервал безголевую серию из пяти матчей и забросил 15-ю шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал в первой шайбе своей команды, записав на свой счет результативную передачу. Всего на счету Демидова после 70 сыгранных матчей 54 (15+39) набранных очков. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров сезона среди новичков, уступая одно очко нападающему «Анахайма» Беккетту Сеннеке.