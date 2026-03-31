Шайба Бучневича не спасла «Сент-Луис» от проигрыша «Сан-Хосе»

У хозяев по дублю оформили Александер Веннберг (9', 31') и Маклин Селебрини (14', 20'), еще одну шайбу забросил Адам Годетт (60'). У гостей отличились Тео Линдстейн (6'), Павел Бучневич (17') и Филип Броберг (40').
Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 34-летнего россиянина после 72 сыгранных матчей 31 (3+28) набранное очко.
Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 22 из 26 бросков по своим воротам и одержал 20-ю победу в этом сезоне.
Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил 17-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 30-летнего россиянина после 73 сыгранных матчей 44 (17+27) набранных очка.
«Сан-Хосе» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на два очка. В четверг, 2 апреля, «акулы» дома сыграют против «Анахайма».
«Сент-Луис» прервал серию из четырех побед и идет на 13-м месте на Западе, отставая от зоны плей-офф на четыре очка. В тот же день «блюзмены» на выезде сыграют против «Лос-Анджелеса».
Другие результаты игрового дня:
«Колорадо» дома разгромил «Калгари» (9:2). Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и записал на свой счет результативную передачу. Нападающий «Калгари» Егор Шарангович принял участие во второй шайбе своей команды и записал на свой счет результативную передачу.
«Вегас» дома обыграл «Ванкувер» (4:2). Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев поучаствовал во второй шайбе своей команды и записал на свой счет результативную передачу.
Райан Варсофски
Джим Монтгомери
Ярослав Аскаров
Жоэль Хофер
(00:00-59:38)
05:28
Тео Линдстейн
(Джейк Нейберс)
07:11
Роберт Томас
08:30
Александр Веннберг
(Маклин Селебрини, Тайлер Тоффоли)
12:39
Далибор Дворски
13:25
Маклин Селебрини
(Дмитрий Орлов, Александр Веннберг)
16:39
Павел Бучневич
(Джейк Нейберс)
19:04
Маклин Селебрини
(Уилл Смит, Ник Ледди)
21:14
Шакир Мухамадуллин
21:52
Пиус Сутер
29:08
Филип Броберг
30:13
Александр Веннберг
(Уилл Смит, Тайлер Тоффоли)
39:06
Шакир Мухамадуллин
39:34
Филип Броберг
(Роберт Томас, Дилан Холлоуэй)
51:08
Ярослав Аскаров
52:53
Кэм Фаулер
(Джордан Кайру, Пиус Сутер)
59:38
Адам Годетт
(Марио Ферраро, Винсент Дешарне)
