Селебрини вторым в XXI веке набрал 100 очков в НХЛ до 20 лет

19-летний канадец оформил дубль и отдал результативную передачу в домашнем матче против «Сент-Луиса» (5:4), став первой звездой встречи. Свое 100-е очко в сезоне Селебрини оформил с передачи российского защитника Дмитрия Орлова.
Всего на счету Селебрини после 72 сыгранных матчей 101 (38+63) набранное очко. Он стал четвертым игроком в этом сезоне после Коннора Макдэвида («Эдмонтон», 124), Никиты Кучерова («Тампа-Бэй», 121) и Натана Маккиннона («Колорадо», 120), кому удалось пробить отметку в 100 набранных очков за сезон.
Селебрини стал шестым игроком в истории НХЛ, которому удалось набрать 100 очков в возрасте до 20 лет. Ранее это удавалось Уэйну Гретцки (1979/80), Дэйлу Хаверчаку (1981/82), Марио Лемье (1984/85), Джимми Карсону (1987/88) и дважды Сидни Кросби (2005/06, 2006/07).
Кроме того, Селебрини — третий игрок в истории «Сан-Хосе», кому покорялась эта отметка. Ранее сотню в свитере «акул» выбивали только Джо Торнтон (2006/07) и Эрик Карлссон (2022/23).
Селебрини является первым номером драфта НХЛ 2024 года. До конца регулярного чемпионата «Сан-Хосе» осталось провести еще десять матчей, поэтому 19-летний канадец может попытаться установить рекорд франшизы по числу набранных очков за сезон, превзойдя достижение Торнтона, набравшего 114 очков в сезоне-2006/07.
«Сан-Хосе» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на два очка. В четверг, 2 апреля, «акулы» дома сыграют с «Анахаймом».
Райан Варсофски
Джим Монтгомери
Ярослав Аскаров
Жоэль Хофер
(00:00-59:38)
05:28
Тео Линдстейн
(Джейк Нейберс)
07:11
Роберт Томас
08:30
Александр Веннберг
(Маклин Селебрини, Тайлер Тоффоли)
12:39
Далибор Дворски
13:25
Маклин Селебрини
(Дмитрий Орлов, Александр Веннберг)
16:39
Павел Бучневич
(Джейк Нейберс)
19:04
Маклин Селебрини
(Уилл Смит, Ник Ледди)
21:14
Шакир Мухамадуллин
21:52
Пиус Сутер
29:08
Филип Броберг
30:13
Александр Веннберг
(Уилл Смит, Тайлер Тоффоли)
39:06
Шакир Мухамадуллин
39:34
Филип Броберг
(Роберт Томас, Дилан Холлоуэй)
51:08
Ярослав Аскаров
52:53
Кэм Фаулер
(Джордан Кайру, Пиус Сутер)
59:38
Адам Годетт
(Марио Ферраро, Винсент Дешарне)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит