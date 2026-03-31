Селебрини вторым в XXI веке набрал 100 очков в НХЛ до 20 лет

Всего на счету Селебрини после 72 сыгранных матчей 101 (38+63) набранное очко. Он стал четвертым игроком в этом сезоне после Коннора Макдэвида («Эдмонтон», 124), Никиты Кучерова («Тампа-Бэй», 121) и Натана Маккиннона («Колорадо», 120), кому удалось пробить отметку в 100 набранных очков за сезон.