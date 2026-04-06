Капризов после хет-трика был признан первой звездой дня в НХЛ

28-летний россиянин оформил хет-трик в выездном матче против «Детройта» (5:4). Этот хет-трик стал для него шестым в НХЛ и первым — с марта 2024 года.
Всего на счету Капризова после 75 сыгранных матчей 87 (43+44) набранных очков. Он является лучшим бомбардиром «Миннесоты» в этом сезоне, а также делит третье место в списке лучших снайперов сезона с нападающим «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом. Больше них забили только Коул Кофилд (49) из «Монреаля» и Натан Маккиннон (51) из «Колорадо».
Второй звездой игрового дня стал нападающий «Рейнджерс» Уилл Кайлли, оформивший хет-трик в домашней игре против «Вашингтона» (8:1). Третьей звездой игрового дня признан нападающий «Сент-Луиса» Роберт Томас, отметившийся хет-триком в выездной игре против «Колорадо» (3:2).
Тодд Маклеллан
Джон Хайнс
Кэм Тэлбот
Филип Густавссон
01:40
Альберт Юханссон
(Аксель Сандин Пелликка, Патрик Кейн)
20:18
Мэтт Болди
(Юэль Эрикссон Эк)
21:25
Кирилл Капризов
(Райан Хартман, Матс Зуккарелло)
22:17
Данила Юров
24:57
Аксель Сандин Пелликка
27:03
Владимир Тарасенко
(Джейкоб Миддлтон, Райан Хартман)
32:32
Кирилл Капризов
(Брок Фэйбер)
47:18
Аксель Сандин Пелликка
(Лукас Раймонд, Дилан Ларкин)
51:14
Джей Ти Комфер
(Симон Эдвинссон, Марко Каспер)
54:36
Патрик Кейн
(Эндрю Копп, Алекс Дебринкэт)
56:23
Патрик Кейн
58:09
Кирилл Капризов
(Матс Зуккарелло, Мэтт Болди)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит