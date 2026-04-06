Капризов после хет-трика был признан первой звездой дня в НХЛ

Всего на счету Капризова после 75 сыгранных матчей 87 (43+44) набранных очков. Он является лучшим бомбардиром «Миннесоты» в этом сезоне, а также делит третье место в списке лучших снайперов сезона с нападающим «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом. Больше них забили только Коул Кофилд (49) из «Монреаля» и Натан Маккиннон (51) из «Колорадо».