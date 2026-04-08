Дубль Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Сент-Луисом»

«Колорадо» на выезде обыграл «Сент-Луис» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Reuters

У гостей дубль оформил Валерий Ничушкин (17', 22'), еще одну шайбу забросил Мартин Нечас (20'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Роберта Томаса (36').

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин был признан первой звездой матча. 31-летний россиянин прервал безголевую серию из семи матчей, забросив 16-ю и 17-ю шайбы в этом сезоне. Всего на его счету после 67 сыгранных матчей 47 (17+30) набранных очков.

«Колорадо» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции и уже обеспечил себе место в плей-офф НХЛ. В пятницу, 10 апреля, «лавины» дома сыграют против «Калгари».

«Сент-Луис» идет на 12-м месте на Западе, отставая от зоны плей-офф на шесть очков. В тот же день «блюзмены» дома сыграют против «Виннипега».

Сент-Луис
1:3
0:2, 1:1, 0:0
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
8.04.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Enterprise Center, 18096 зрителей
Главные тренеры
Джим Монтгомери
Джаред Беднар
Вратари
Жоэль Хофер
Скотт Уэджвуд
1-й период
16:11
Валерий Ничушкин
(Девон Тэйвз, Сэм Малински)
19:32
Мартин Нечас
(Нэйтан Маккиннон, Арттури Лехконен)
19:57
Девон Тэйвз
2-й период
21:40
Валерий Ничушкин
(Брок Нельсон)
35:38
Роберт Томас
(Тео Линдстейн, Джимми Снаггерад)
38:57
Логан Мэйлу
39:50
Габриэль Ландескуг
3-й период
50:25
Сэм Малински
Статистика
Сент-Луис
Колорадо
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
3
1
Голы в меньшинстве
0
1
