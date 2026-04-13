Овечкин намекнул на продолжение карьеры в НХЛ

После матча игроки «Питтсбурга» попытались провести традиционную церемонию рукопожатий, однако 40-летний россиянин жестами дал понять, что делать этого не нужно. Это стандартная процедура в НХЛ для игроков, которые завершают карьеру в лиге. Таким образом, многие посчитали эти действия Овечкина намеком на то, что он проведет в НХЛ еще один сезон.