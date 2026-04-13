Овечкин намекнул на продолжение карьеры в НХЛ

В заключительном домашнем матче регулярного чемпионата Овечкин отметился результативной передачей, выведя на пустые ворота Коннора Макмайкла.
После матча игроки «Питтсбурга» попытались провести традиционную церемонию рукопожатий, однако 40-летний россиянин жестами дал понять, что делать этого не нужно. Это стандартная процедура в НХЛ для игроков, которые завершают карьеру в лиге. Таким образом, многие посчитали эти действия Овечкина намеком на то, что он проведет в НХЛ еще один сезон.
После матча журналистка RMNB Кэти Эдлер задала Овечкину вопрос об отказе от рукопожатий с игроками «Питтсбурга».
«Потому что я еще не решил. Но спасибо им, что подождали меня. Я собираюсь увидеться с Сидом (Сидни Кросби — прим. ред.) прямо сейчас, после интервью, и Джино (Евгением Малкиным — прим. ред.)», — сказал Овечкин.
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года и завершает свой 21-й сезон в лиге. В этом сезоне на его счету 81 сыгранный матч, в которых он набрал 63 (32+31) очка. 40-летний россиянин является лучшим бомбардиром и снайпером команды в этом сезоне.
«Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на один балл. В заключительном матче регулярного чемпионата, который пройдет в среду, 15 апреля, «столичные» на выезде сыграют против «Коламбуса».
Спенсер Карбери
Дэн Мьюз
Логан Томпсон
Стюарт Скиннер
(00:00-56:25)
Стюарт Скиннер
(c 57:16)
10:48
Мартин Фехервари
18:51
Сидни Кросби
32:22
Тревор ван Римсдайк
(Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макмайкл)
35:37
Мартин Фехервари
55:50
Коннор Макмайкл
(Райан Леонард, Мартин Фехервари)
57:16
Коннор Макмайкл
(Александр Овечкин, Мартин Фехервари)
