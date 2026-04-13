П1
3.45
X
4.05
П2
2.03
П1
2.38
X
3.80
П2
2.80
Овечкин намекнул на продолжение карьеры в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отказался от церемонии рукопожатий после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:0).

Источник: Getty Images

В заключительном домашнем матче регулярного чемпионата Овечкин отметился результативной передачей, выведя на пустые ворота Коннора Макмайкла.

После матча игроки «Питтсбурга» попытались провести традиционную церемонию рукопожатий, однако 40-летний россиянин жестами дал понять, что делать этого не нужно. Это стандартная процедура в НХЛ для игроков, которые завершают карьеру в лиге. Таким образом, многие посчитали эти действия Овечкина намеком на то, что он проведет в НХЛ еще один сезон.

После матча журналистка RMNB Кэти Эдлер задала Овечкину вопрос об отказе от рукопожатий с игроками «Питтсбурга».

«Потому что я еще не решил. Но спасибо им, что подождали меня. Я собираюсь увидеться с Сидом (Сидни Кросби — прим. ред.) прямо сейчас, после интервью, и Джино (Евгением Малкиным — прим. ред.)», — сказал Овечкин.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года и завершает свой 21-й сезон в лиге. В этом сезоне на его счету 81 сыгранный матч, в которых он набрал 63 (32+31) очка. 40-летний россиянин является лучшим бомбардиром и снайпером команды в этом сезоне.

«Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на один балл. В заключительном матче регулярного чемпионата, который пройдет в среду, 15 апреля, «столичные» на выезде сыграют против «Коламбуса».

Вашингтон
3:0
0:0, 1:0, 2:0
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
12.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Дэн Мьюз
Вратари
Логан Томпсон
Стюарт Скиннер
(00:00-56:25)
Стюарт Скиннер
(c 57:16)
1-й период
10:48
Мартин Фехервари
18:51
Сидни Кросби
2-й период
32:22
Тревор ван Римсдайк
(Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макмайкл)
35:37
Мартин Фехервари
3-й период
55:50
Коннор Макмайкл
(Райан Леонард, Мартин Фехервари)
57:16
Коннор Макмайкл
(Александр Овечкин, Мартин Фехервари)
Статистика
Вашингтон
Питтсбург
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше