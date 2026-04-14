Губерниев призвал Овечкина не уходить из НХЛ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о непопадании «Вашингтона» с Александром Овечкиным в плей-офф НХЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Филадельфия» обыграла «Каролину» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Флайерз» за один матч до конца регулярного чемпионата увеличили отрыв от «Вашингтона» до трех очков и гарантировали себе восьмую строчку на Востоке, оставив за собой последнюю путевку в плей-офф НХЛ.

— Считаю, что Овечкину не надо уходить из НХЛ. Александр сам все понимает, он еще способен провести в сильнейшей лиге мира не один, а несколько сезонов, дарить всему человечеству радость и счастье своей игрой. Для него и для команды невыход в плей‑офф станет дополнительной мотивацией в следующем сезоне. Чего стоит личные титулы, если команда играет плохо? Хоккей — игра коллективная, — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

«Вашингтон» лишился шансов побороться за Кубок Стэнли. В эпоху Александра Овечкина «столичные» не попали в плей-офф в пятый раз — ранее это происходило в 2006, 2007, 2014 и 2023 годах.

Ранее Овечкин намекнул на продолжение карьеры в НХЛ.

Александр Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года и проводит свой 21-й сезон в лиге. В этом сезоне на его счету 81 сыгранный матч, в которых он набрал 63 (32+31) очка. 40-летний россиянин является лучшим бомбардиром и снайпером команды. Действующий контракт форварда с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона‑2025/26.

