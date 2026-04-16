Защитник «Трактора» подписал контракт с клубом НХЛ

Стороны подписали двухлетний двусторонний контракт новичка на два миллиона долларов, который начнет действовать с сезона-2026/27. Коромыслов станет третьим россиянином в составе «Сент-Луиса» после Павла Бучневича и Алексея Торопченко.
Коромыслов был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2022 года в четвертом раунде под общим 120-м номером. 22-летний защитник провел шесть сезонов в КХЛ, выступая за СКА, тольяттинскую «Ладу» и челябинский «Трактор». В общей сложности он провел 185 матчей, в которых набрал 37 (5+32) очков.
«Трактор» завершил сезон на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв казанскому «Ак Барсу» (1−4).
«Сент-Луис» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ и лишился шансов на выход в плей-офф. В пятницу, 17 апреля, «блюзмены» проведут заключительный матч регулярного чемпионата на выезде против «Юты».