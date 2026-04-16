Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.80
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
5
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
3
:
Торонто
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Баффало
3
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
8
:
Детройт
1
П1
X
П2

Защитник «Трактора» подписал контракт с клубом НХЛ

«Сент-Луис» объявил о подписании контракта с российским защитником «Трактора» Арсением Коромысловым.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Стороны подписали двухлетний двусторонний контракт новичка на два миллиона долларов, который начнет действовать с сезона-2026/27. Коромыслов станет третьим россиянином в составе «Сент-Луиса» после Павла Бучневича и Алексея Торопченко.

Коромыслов был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2022 года в четвертом раунде под общим 120-м номером. 22-летний защитник провел шесть сезонов в КХЛ, выступая за СКА, тольяттинскую «Ладу» и челябинский «Трактор». В общей сложности он провел 185 матчей, в которых набрал 37 (5+32) очков.

«Трактор» завершил сезон на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв казанскому «Ак Барсу» (1−4).

«Сент-Луис» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ и лишился шансов на выход в плей-офф. В пятницу, 17 апреля, «блюзмены» проведут заключительный матч регулярного чемпионата на выезде против «Юты».