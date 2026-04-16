Защитник «Трактора» подписал контракт с клубом НХЛ

Коромыслов был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2022 года в четвертом раунде под общим 120-м номером. 22-летний защитник провел шесть сезонов в КХЛ, выступая за СКА, тольяттинскую «Ладу» и челябинский «Трактор». В общей сложности он провел 185 матчей, в которых набрал 37 (5+32) очков.