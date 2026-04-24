Пас Панарина не помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Колорадо»

Встреча прошла на домашней арене «Кингз». В составе победителей шайбы забросили Габриэль Ландескуг (6-я минута), Кейл Макар (33), Арттури Лехконен (48) и Брок Нельсон (58). У проигравших отличились Тревор Мур (26) и Адриан Кемпе (56), которому ассистировал российский форвард Артемий Панарин.
Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко и хоккеист «Колорадо» Валерий Ничушкин результативными действиями не отметились.
Всего на счету Артемия Панарина в трех матчах плей-офф НХЛ 3 (2+1) очка.
34-летний Панарин признался, что нервничал в первом матче постсизона за «Лос-Анджелес».
«Такое ощущение, что я давно не играл в плей-офф, хотя прошло всего два года. Немного нервничал в первой игре. Если честно, не немного, а сильно», — приводит слова Панарина The Athletic.
Напомним, в начале февраля Артемий Панарин в результате обмена покинул «Рейнджерс» и перешел в клуб из Лос-Анджелеса. В обратном направлении последовал 20-летний канадский форвард Лиам Гринтри и несколько условных пиков на драфтах НХЛ 2026-го и 2028 года.
Соглашение россиянина с «Кингз» рассчитано до конца сезона-2027/28. Его средняя годовая зарплата составляет $11 млн.
«Колорадо» увеличило преимущество в серии над «Лос-Анджелесом» и теперь счет стал 3−0. Четвертый матч пройдет вечером 26 апреля по московскому времени на площадке «Кингз».
Ди Джей Смит
Джаред Беднар
Антон Форсберг
(00:00-55:14)
Скотт Уэджвуд
Антон Форсберг
(55:41-55:42)
Антон Форсберг
(55:57-57:37)
Антон Форсберг
(57:42-58:11)
Антон Форсберг
(c 59:28)
05:29
Габриэль Ландескуг
(Николя Руа, Джош Мэнсон)
14:44
Джош Мэнсон
18:32
Куинтон Байфилд
25:55
Тревор Мур
(Куинтон Байфилд, Алекс Лаферрье)
25:55
Джош Мэнсон
32:12
Кэйл Макар
(Девон Тэйвз, Арттури Лехконен)
33:55
Самуэль Хелениус
33:55
Нэйтан Маккиннон
43:58
Куинтон Байфилд
46:30
Бретт Кулак
47:39
Арттури Лехконен
55:41
Джек Друри
55:57
Адриан Кемпе
(Артемий Панарин, Алекс Лаферрье)
57:42
Брок Нельсон
