Гол Демидова помог «Монреалю» разгромить «Каролину» в плей-офф

У гостей дубль оформил Юрай Слафковский (48', 58'), еще по одной шайбе забросили Коул Кофилд (2'), Филлип Дано (5'), Александр Тексье (9') и Иван Демидов (12'). У хозяев отличились Сет Джарвис (1') и Эрик Робинсон (23').
Нападающий «Монреаля» Иван Демидов забросил третью шайбу в текущем розыгрыше плей-офф. Всего на счету 20-летнего россиянина после 15 сыгранных матчей 8 (3+5) набранных очков.
Демидов стал третьим новичком в истории «Монреаля», забившим гол в финале конференции НХЛ. Ранее это удалось только Тому Пьятту (2010) и Коулу Кофилду (2021).
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 26-летнего россиянина после 9 сыгранных матчей 4 (1+3) набранных очка.
«Монреаль» вышел вперед в серии до четырех побед — 1−0. Второй матч серии пройдет на домашнем льду «Каролины» в ночь на воскресенье, 24 мая.
Род Бриндамор
Мартен Сан-Луи
Фредерик Андерсен
(00:00-54:43)
Якуб Добеш
Фредерик Андерсен
(c 57:32)
00:33
Сет Джарвис
(Себастьян Ахо, Андрей Свечников)
01:00
Коул Кофилд
(Ник Сузуки, Юрай Слафковски)
03:55
Шон Уокер
03:55
Ник Сузуки
04:04
Филлип Дано
(Александр Каррье)
08:11
Александр Тексье
(Филлип Дано, Кайден Гуле)
11:32
Иван Демидов
(Джейк Эванс, Алекс Ньюхук)
11:39
Александр Каррье
12:06
Себастьян Ахо
22:46
Эрик Робинсон
(Вильям Каррье)
39:13
Андрей Свечников
39:13
Майкл Мэтисон
43:56
Джордан Мартинук
47:05
Юрай Слафковски
(Коул Кофилд, Ник Сузуки)
52:06
Кайден Гуле
57:32
Юрай Слафковски
(Ник Сузуки)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит