Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Германия
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
1.14
X
10.00
П2
17.00
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Канада
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
65.00
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Финляндия
:
Великобритания
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
60.00
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Швеция
:
Италия
Все коэффициенты
П1
1.04
X
26.00
П2
50.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Монреаль
6
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
4
:
Великобритания
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Дания
1
:
Словакия
5
П1
X
П2

Гол Демидова помог «Монреалю» разгромить «Каролину» в плей-офф

«Монреаль» на выезде обыграл «Каролину» (6:2) в первом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей дубль оформил Юрай Слафковский (48', 58'), еще по одной шайбе забросили Коул Кофилд (2'), Филлип Дано (5'), Александр Тексье (9') и Иван Демидов (12'). У хозяев отличились Сет Джарвис (1') и Эрик Робинсон (23').

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов забросил третью шайбу в текущем розыгрыше плей-офф. Всего на счету 20-летнего россиянина после 15 сыгранных матчей 8 (3+5) набранных очков.

Демидов стал третьим новичком в истории «Монреаля», забившим гол в финале конференции НХЛ. Ранее это удалось только Тому Пьятту (2010) и Коулу Кофилду (2021).

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 26-летнего россиянина после 9 сыгранных матчей 4 (1+3) набранных очка.

«Монреаль» вышел вперед в серии до четырех побед — 1−0. Второй матч серии пройдет на домашнем льду «Каролины» в ночь на воскресенье, 24 мая.

Каролина
2:6
1:4, 1:0, 0:2
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Финал конференции
22.05.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18723 зрителя
Главные тренеры
Род Бриндамор
Мартен Сан-Луи
Вратари
Фредерик Андерсен
(00:00-54:43)
Якуб Добеш
Фредерик Андерсен
(c 57:32)
1-й период
00:33
Сет Джарвис
(Себастьян Ахо, Андрей Свечников)
01:00
Коул Кофилд
(Ник Сузуки, Юрай Слафковски)
03:55
Шон Уокер
03:55
Ник Сузуки
04:04
Филлип Дано
(Александр Каррье)
08:11
Александр Тексье
(Филлип Дано, Кайден Гуле)
11:32
Иван Демидов
(Джейк Эванс, Алекс Ньюхук)
11:39
Александр Каррье
12:06
Себастьян Ахо
2-й период
22:46
Эрик Робинсон
(Вильям Каррье)
39:13
Андрей Свечников
39:13
Майкл Мэтисон
3-й период
43:56
Джордан Мартинук
47:05
Юрай Слафковски
(Коул Кофилд, Ник Сузуки)
52:06
Кайден Гуле
57:32
Юрай Слафковски
(Ник Сузуки)
Статистика
Каролина
Монреаль
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит