Гол Свечникова в овертайме помог «Каролине» обыграть «Монреаль»

У хозяев в основное время отличились Майкл Мэтисон (16') и Лэйн Хатсон (25'), у гостей — Шейн Гостисбеер (9') и Тэйлор Холл (17'). Победу «Каролине» на 15-й минуте овертайма принес точный бросок Андрея Свечникова.
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил вторую шайбу в текущем розыгрыше плей-офф. Всего на счету 26-летнего россиянина после 11 сыгранных матчей 5 (2+3) очков при показателе полезности «-2».
Для Свечникова этот матч стал 77-м в Кубке Стэнли, благодаря чему он обошел по этому показателю соотечественников Дмитрия Куликова и Сергея Самсонова и сравнялся с Артемием Панариным. Лидерами среди россиян являются Евгений Малкин и Сергей Федоров (оба — по 183).
Нападающий «Монреаля» Иван Демидов поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 20-летнего россиянина после 17 сыгранных матчей 9 (3+6) очков при показателе полезности «+3».
Демидов вышел на четвертое место в истории «Монреаля» по результативности среди новичков и на третье — по числу ассистов в Кубке Стэнли.
«Каролина» вышла вперед в серии до четырех побед — 2−1. Четвертый матч серии пройдет на домашнем льду «Монреаля» в ночь на четверг, 28 мая.
Мартен Сан-Луи
Род Бриндамор
Якуб Добеш
(00:00-74:06)
Фредерик Андерсен
(00:00-18:52)
Фредерик Андерсен
(19:00-74:06)
04:46
Джален Чатфилд
08:24
Шейн Гостисбеер
(Марк Янковски, Эрик Робинсон)
15:28
Майкл Мэтисон
(Иван Демидов, Джейк Эванс)
16:22
Тэйлор Холл
(К`Андре Миллер, Джексон Блэйк)
19:00
Кайден Гуле
24:18
Джордан Мартинук
24:43
Лэйн Хатсон
(Коул Кофилд, Якуб Добеш)
32:42
Кайден Гуле
38:09
Джейк Эванс
38:09
Шон Уокер
50:21
Ноа Добсон
74:06
Андрей Свечников
(Сет Джарвис)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит