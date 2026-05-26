Матч-центр
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Венгрия
:
Латвия
Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Норвегия
:
Дания
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
США
:
Австрия
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Швеция
:
Словакия
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Швейцария
:
Финляндия
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Чехия
:
Канада
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
2
:
Каролина
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Германия
6
:
Великобритания
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Словения
5
:
Италия
1
Гол Свечникова в овертайме помог «Каролине» обыграть «Монреаль»

«Каролина» на выезде обыграла «Монреаль» (3:2 ОТ) в третьем матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев в основное время отличились Майкл Мэтисон (16') и Лэйн Хатсон (25'), у гостей — Шейн Гостисбеер (9') и Тэйлор Холл (17'). Победу «Каролине» на 15-й минуте овертайма принес точный бросок Андрея Свечникова.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил вторую шайбу в текущем розыгрыше плей-офф. Всего на счету 26-летнего россиянина после 11 сыгранных матчей 5 (2+3) очков при показателе полезности «-2».

Для Свечникова этот матч стал 77-м в Кубке Стэнли, благодаря чему он обошел по этому показателю соотечественников Дмитрия Куликова и Сергея Самсонова и сравнялся с Артемием Панариным. Лидерами среди россиян являются Евгений Малкин и Сергей Федоров (оба — по 183).

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 20-летнего россиянина после 17 сыгранных матчей 9 (3+6) очков при показателе полезности «+3».

Демидов вышел на четвертое место в истории «Монреаля» по результативности среди новичков и на третье — по числу ассистов в Кубке Стэнли.

«Каролина» вышла вперед в серии до четырех побед — 2−1. Четвертый матч серии пройдет на домашнем льду «Монреаля» в ночь на четверг, 28 мая.

Монреаль
2:3
1:2, 1:0, 0:0
ОТ
Каролина
Хоккей, НХЛ, Финал конференции
26.05.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Bell Centre, 20962 зрителя
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Род Бриндамор
Вратари
Якуб Добеш
(00:00-74:06)
Фредерик Андерсен
(00:00-18:52)
Фредерик Андерсен
(19:00-74:06)
1-й период
04:46
Джален Чатфилд
08:24
Шейн Гостисбеер
(Марк Янковски, Эрик Робинсон)
15:28
Майкл Мэтисон
(Иван Демидов, Джейк Эванс)
16:22
Тэйлор Холл
(К`Андре Миллер, Джексон Блэйк)
19:00
Кайден Гуле
2-й период
24:18
Джордан Мартинук
24:43
Лэйн Хатсон
(Коул Кофилд, Якуб Добеш)
32:42
Кайден Гуле
38:09
Джейк Эванс
38:09
Шон Уокер
3-й период
50:21
Ноа Добсон
Овертайм
74:06
Андрей Свечников
(Сет Джарвис)
Статистика
Монреаль
Каролина
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
