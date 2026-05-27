Игроки «Вегаса» не прикоснулись к кубку за победу в конференции

«Вегас» с российскими хоккеистами Иваном Барбашевым и Павлом Дорофеевым в третий раз в истории вышел в финал Кубка Стэнли. Барбашев сыграет в финале Кубка Стэнли в третий раз за карьеру. В 2019 году он выиграл трофей вместе с «Сент-Луисом», в 2023-м — с «Вегасом». Дорофеев сыграет в решающей серии плей-офф впервые.