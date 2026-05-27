Хоккей
Хоккей. НХЛ
28.05
Монреаль
:
Каролина
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Колорадо
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
4
:
Финляндия
2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Чехия
2
:
Канада
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швеция
4
:
Словакия
2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
США
4
:
Австрия
1
Игроки «Вегаса» не прикоснулись к кубку за победу в конференции

«Вегас» одержал победу над «Колорадо» в финальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Вегас» обыграл «Колорадо» в четвертом матче серии со счетом 2:1 и стал победителем Западной конференции плей-офф НХЛ. Хоккеисты не стали прикасаться к трофею Кларенса Кэмпбелла во время награждения, соблюдая свою победную традицию.

В 2018 году игроки касались трофея за победу в конференции и даже брали его в руки. В финале Кубка Стэнли команда уступила «Вашингтону» в серии со счетом 1−4. В 2023 году хоккеисты воздержались от касаний трофея. В финале Кубка Стэнли команда победила «Флориду» (4−1).

«Вегас» с российскими хоккеистами Иваном Барбашевым и Павлом Дорофеевым в третий раз в истории вышел в финал Кубка Стэнли. Барбашев сыграет в финале Кубка Стэнли в третий раз за карьеру. В 2019 году он выиграл трофей вместе с «Сент-Луисом», в 2023-м — с «Вегасом». Дорофеев сыграет в решающей серии плей-офф впервые.

В финале Кубка Стэнли «Вегас» встретится с победителем противостояния между «Каролиной» и «Монреалем» (счет в серии — 2−1). Финальная серия стартует на следующей неделе.

Вегас
2:1
1:0, 0:0, 1:1
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Финал конференции
27.05.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 18188 зрителей
Главные тренеры
Джон Торторелла
Джаред Беднар
Вратари
Картер Харт
Маккензи Блэквуд
(00:00-57:47)
Маккензи Блэквуд
(57:57-58:04)
1-й период
04:42
Марк Стоун
(Брэйден Макнэбб, Ши Теодор)
18:56
Джош Мэнсон
2-й период
22:51
Коул Смит
33:43
Габриэль Ландескуг
3-й период
54:15
Коул Смит
(Дилан Коглан, Ник Дауд)
57:57
Габриэль Ландескуг
(Мартин Нечас, Назем Кадри)
Статистика
Вегас
Колорадо
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
2
1
