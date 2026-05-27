Игроки «Вегаса» не прикоснулись к кубку за победу в конференции

Накануне «Вегас» обыграл «Колорадо» в четвертом матче серии со счетом 2:1 и стал победителем Западной конференции плей-офф НХЛ. Хоккеисты не стали прикасаться к трофею Кларенса Кэмпбелла во время награждения, соблюдая свою победную традицию.
В 2018 году игроки касались трофея за победу в конференции и даже брали его в руки. В финале Кубка Стэнли команда уступила «Вашингтону» в серии со счетом 1−4. В 2023 году хоккеисты воздержались от касаний трофея. В финале Кубка Стэнли команда победила «Флориду» (4−1).
«Вегас» с российскими хоккеистами Иваном Барбашевым и Павлом Дорофеевым в третий раз в истории вышел в финал Кубка Стэнли. Барбашев сыграет в финале Кубка Стэнли в третий раз за карьеру. В 2019 году он выиграл трофей вместе с «Сент-Луисом», в 2023-м — с «Вегасом». Дорофеев сыграет в решающей серии плей-офф впервые.
В финале Кубка Стэнли «Вегас» встретится с победителем противостояния между «Каролиной» и «Монреалем» (счет в серии — 2−1). Финальная серия стартует на следующей неделе.
Джон Торторелла
Джаред Беднар
Картер Харт
Маккензи Блэквуд
(00:00-57:47)
Маккензи Блэквуд
(57:57-58:04)
04:42
Марк Стоун
(Брэйден Макнэбб, Ши Теодор)
18:56
Джош Мэнсон
22:51
Коул Смит
33:43
Габриэль Ландескуг
54:15
Коул Смит
(Дилан Коглан, Ник Дауд)
57:57
Габриэль Ландескуг
(Мартин Нечас, Назем Кадри)
