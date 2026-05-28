Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Финляндия
:
Чехия
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Каролина
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Колорадо
1
Шайба Свечникова помогла «Каролине» всухую разгромить «Монреаль»

«Каролина» на выезде обыграла «Монреаль» (4:0) в четвертом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Себастьян Ахо (15'), Логан Станковен (17'), Джордан Стаал (18') и Андрей Свечников (59').

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил третью шайбу в текущем розыгрыше плей-офф, поразив пустые ворота соперника. Всего на счету 26-летнего россиянина после 12 сыгранных матчей 6 (3+3) очков при показателе полезности «-1».

«Каролина» продолжает свою победную серию в гостях — «ураганы» стали седьмой командой в истории НХЛ, выигравшей все шесть первых выездных матчей со старта плей-офф. Ранее подобное удавалось лишь «Айлендерс» (1980), «Миннесоте» (1981), «Эдмонтону» (1987), «Колорадо» (1999, 2022) и «Лос-Анджелесу» (2012).

За весь розыгрыш Кубка Стэнли «Каролина» проиграл лишь один из 12 матчей — дома во втором матче текущей серии с «Монреалем» (2:6).

«Каролина» укрепила свое лидерство в серии до четырех побед — 3−1, и приблизилась к третьему в истории клуба выходу в финал Кубка Стэнли. Исторически, в 91,1% случаев команды, ведущие в плей-офф НХЛ с таким счетом, в итоге проходят дальше. Пятый матч серии пройдет на домашнем льду «ураганов» в ночь на субботу, 30 мая.

Монреаль
0:4
0:3, 0:0, 0:1
Каролина
Хоккей, НХЛ, Финал конференции
28.05.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Bell Centre, 20962 зрителя
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Род Бриндамор
Вратари
Якуб Добеш
(00:00-57:07)
Фредерик Андерсен
Якуб Добеш
(c 58:06)
1-й период
05:54
Кирби Дак
10:06
Джален Чатфилд
12:48
Тэйлор Холл
14:18
Захари Болдюк
14:59
Себастьян Ахо
(Николай Элерс, Шейн Гостисбеер)
16:07
Джордан Стаал
(К`Андре Миллер, Николай Элерс)
17:46
Логан Стэнковен
(Джексон Блэйк, Шейн Гостисбеер)
2-й период
32:24
Майкл Мэтисон
32:40
Филлип Дано
38:08
Джош Андерсон
3-й период
54:34
Джош Андерсон
58:06
Андрей Свечников
(Джален Чатфилд)
59:43
Джейден Штрабл
59:43
Кайден Гуле
59:43
Эрик Робинсон
59:43
Марк Янковски
Статистика
Монреаль
Каролина
Штрафное время
32
24
Игра в большинстве
2
6
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит