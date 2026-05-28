Шайба Свечникова помогла «Каролине» всухую разгромить «Монреаль»

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Себастьян Ахо (15'), Логан Станковен (17'), Джордан Стаал (18') и Андрей Свечников (59').
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил третью шайбу в текущем розыгрыше плей-офф, поразив пустые ворота соперника. Всего на счету 26-летнего россиянина после 12 сыгранных матчей 6 (3+3) очков при показателе полезности «-1».
«Каролина» продолжает свою победную серию в гостях — «ураганы» стали седьмой командой в истории НХЛ, выигравшей все шесть первых выездных матчей со старта плей-офф. Ранее подобное удавалось лишь «Айлендерс» (1980), «Миннесоте» (1981), «Эдмонтону» (1987), «Колорадо» (1999, 2022) и «Лос-Анджелесу» (2012).
За весь розыгрыш Кубка Стэнли «Каролина» проиграл лишь один из 12 матчей — дома во втором матче текущей серии с «Монреалем» (2:6).
«Каролина» укрепила свое лидерство в серии до четырех побед — 3−1, и приблизилась к третьему в истории клуба выходу в финал Кубка Стэнли. Исторически, в 91,1% случаев команды, ведущие в плей-офф НХЛ с таким счетом, в итоге проходят дальше. Пятый матч серии пройдет на домашнем льду «ураганов» в ночь на субботу, 30 мая.
Мартен Сан-Луи
Род Бриндамор
Якуб Добеш
(00:00-57:07)
Фредерик Андерсен
Якуб Добеш
(c 58:06)
05:54
Кирби Дак
10:06
Джален Чатфилд
12:48
Тэйлор Холл
14:18
Захари Болдюк
14:59
Себастьян Ахо
(Николай Элерс, Шейн Гостисбеер)
16:07
Джордан Стаал
(К`Андре Миллер, Николай Элерс)
17:46
Логан Стэнковен
(Джексон Блэйк, Шейн Гостисбеер)
32:24
Майкл Мэтисон
32:40
Филлип Дано
38:08
Джош Андерсон
54:34
Джош Андерсон
58:06
Андрей Свечников
(Джален Чатфилд)
59:43
Джейден Штрабл
59:43
Кайден Гуле
59:43
Эрик Робинсон
59:43
Марк Янковски
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит