Матч-центр
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
3-й период
Швейцария
3
:
Швеция
1
Хоккей. НХЛ
30.05
Каролина
:
Монреаль
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
4
:
Чехия
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Каролина
4
Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Клод Лемьё

Ему было 60 лет.

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, канадский хоккеист Клод Лемьё, скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации ветеранов НХЛ.

Причина смерти бывшего форварда не раскрывается.

Лемьё вошел в число девяти хоккеистов, которым удалось выиграть Кубок Стэнли в составе трех разных клубов. Он завоевывал трофей с «Монреалем» в 1986 году, с «Нью-Джерси» в 1995 и 2000 годах, а также с «Колорадо» в 1996-м. В 1995 году нападающий был удостоен «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф.

В составе сборной Канады Лемьё стал победителем молодежного чемпионата мира 1985 года, выиграл Кубок Канады в 1987-м и завоевал серебро Кубка мира 1996 года. По количеству голов в матчах плей-офф НХЛ он занимает девятое место в истории лиги — на его счету 80 шайб.