Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Клод Лемьё

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, канадский хоккеист Клод Лемьё, скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации ветеранов НХЛ.
Причина смерти бывшего форварда не раскрывается.
Лемьё вошел в число девяти хоккеистов, которым удалось выиграть Кубок Стэнли в составе трех разных клубов. Он завоевывал трофей с «Монреалем» в 1986 году, с «Нью-Джерси» в 1995 и 2000 годах, а также с «Колорадо» в 1996-м. В 1995 году нападающий был удостоен «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф.
В составе сборной Канады Лемьё стал победителем молодежного чемпионата мира 1985 года, выиграл Кубок Канады в 1987-м и завоевал серебро Кубка мира 1996 года. По количеству голов в матчах плей-офф НХЛ он занимает девятое место в истории лиги — на его счету 80 шайб.