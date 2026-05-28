Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Клод Лемьё

Лемьё вошел в число девяти хоккеистов, которым удалось выиграть Кубок Стэнли в составе трех разных клубов. Он завоевывал трофей с «Монреалем» в 1986 году, с «Нью-Джерси» в 1995 и 2000 годах, а также с «Колорадо» в 1996-м. В 1995 году нападающий был удостоен «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф.