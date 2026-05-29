Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли покончил с собой

По информации источника, тело 60-летнего Лемье было обнаружено в четверг, 28 мая, в три часа ночи по местному времени. Его нашел сын экс-хоккеиста в одной из складских помещений их семейной мебельной компании в Лейк-Парке (штат Флорида).
Шериф округа Палм-Бич позже подтвердил, что Лемье покончил с собой. У него осталась жена Дебора и четверо детей, в том числе 30-летний сын Брендан, который провел семь сезонов в НХЛ и сейчас выступает в чемпионате Швейцарии.
Клод Лемье был выбран «Монреалем» под общим 26-м номером на драфте НХЛ 1983 года. Он провел в НХЛ 21 сезон, сыграл в общей сложности 1449 матчей и набрал 944 (449+485) очков. На его счету 80 шайб в матчах плей-офф, что является девятым лучшим результатом в истории НХЛ.
Лемье является одним из девяти игроков в истории, которому удалось выиграть Кубок Стэнли с тремя разными командами. Он завоевывал трофей с «Монреалем» (1986), «Нью-Джерси» (1995, 2000) и «Колорадо» (1996). В 1995 году Лемье был признан лучшим игроком плей-офф.
Также Лемье защищал цвета сборной Канады на первом Кубке мира в 1996 году, где «кленовые» в финальной серии до двух побед проиграли американцам (4:3 ОТ, 2:5, 2:5).
После окончания карьеры в 2009 году Лемье получил американское гражданство и стал бизнесменом, сосредоточившись на инвестиционных проектах и работе в сфере недвижимости. В понедельник, 25 мая, Лемье посетил домашнюю арену «Монреаля» и пронес факел перед началом третьего матча финала Восточной конференции против «Каролины» (2:3 ОТ).
Клод Лемье не является родственником легендарного нападающего «Питтсбурга» Марио Лемье, несмотря на то, что они являются ровесниками и родились в одной канадской провинции — Квебек.