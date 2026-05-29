Канцеров признался, что тяжело прощался с «Металлургом»

Российский нападающий Роман Канцеров рассказал об эмоциях после перехода в «Чикаго».

Источник: РИА "Новости"

Российский нападающий Роман Канцеров рассказал, как прощался с болельщиками магнитогорского «Металлурга» перед переездом в НХЛ. Ранее в мае хоккеист подписал трехлетний контракт новичка с «Чикаго», сообщает «Матч ТВ».

«Я себе всегда ставил цели с каждым годом прогрессировать. И в плане личной статистики, тут лукавить не буду. И по игре в целом», — сказал Канцеров.

Форвард отдельно отметил партнеров по звену в «Металлурге». По словам игрока, в Магнитогорске он получил важный опыт и вместе с партнерами помогал друг другу расти.

«Мы в тройке и с Зерновым играли вместе, и с Ткачевым, но больше всего с Димкой Силантьевым. Хорошие партнеры, которые прокачивают друг друга. Поэтому, считаю, мы друг другу много что дали, опытом в игре поделились», — добавил Канцеров.

При этом нападающий признался, что расставание с клубом и болельщиками далось ему эмоционально.

«Мне очень было печально на душе, когда я прощался с болельщиками», — отметил хоккеист.

Канцеров выступал за «Металлург» в КХЛ и выиграл с командой Кубок Гагарина в 2024 году.

Всего в Континентальной хоккейной лиге нападающий провел 208 матчей и набрал 140 очков — забросил 65 шайб и сделал 75 результативных передач.