Канцеров признался, что тяжело прощался с «Металлургом»

Российский нападающий Роман Канцеров рассказал, как прощался с болельщиками магнитогорского «Металлурга» перед переездом в НХЛ. Ранее в мае хоккеист подписал трехлетний контракт новичка с «Чикаго», сообщает «Матч ТВ».
«Я себе всегда ставил цели с каждым годом прогрессировать. И в плане личной статистики, тут лукавить не буду. И по игре в целом», — сказал Канцеров.
Форвард отдельно отметил партнеров по звену в «Металлурге». По словам игрока, в Магнитогорске он получил важный опыт и вместе с партнерами помогал друг другу расти.
«Мы в тройке и с Зерновым играли вместе, и с Ткачевым, но больше всего с Димкой Силантьевым. Хорошие партнеры, которые прокачивают друг друга. Поэтому, считаю, мы друг другу много что дали, опытом в игре поделились», — добавил Канцеров.
При этом нападающий признался, что расставание с клубом и болельщиками далось ему эмоционально.
«Мне очень было печально на душе, когда я прощался с болельщиками», — отметил хоккеист.
Канцеров выступал за «Металлург» в КХЛ и выиграл с командой Кубок Гагарина в 2024 году.
Всего в Континентальной хоккейной лиге нападающий провел 208 матчей и набрал 140 очков — забросил 65 шайб и сделал 75 результативных передач.