«Каролина» разгромила «Монреаль» и вышла в финал Кубка Стэнли

«Каролина» одержала победу над «Монреалем» со счетом 6:1 в пятом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победившей команды шайбы забросили Тейлор Холл (10-я минута), Логан Стэнковен (16), Эрик Робинсон (17), Джексон Блейк (28), Шейн Гостисбер (39) и Сет Джарвис (57). У проигравших гол забил Коул Кофилд (51).
Нападающий Андрей Свечников и защитник Александр Никишин, представляющие «Каролину», отметились результативными передачами. Для Никишина это первое набранное очко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Россиянин провел в турнире 11 матчей, еще две игры он пропустил из-за сотрясения мозга. Форвард «Монреаля» Иван Демидов результативными действиями не отметился.
После матча состоялась церемония вручения «Каролине» кубка победителю плей-офф Восточной конференции. По сложившейся традиции хоккеисты «Харрикейнс» не стали прикасаться к трофею, так как это считается плохой приметой перед финалом Кубка Стэнли.
«Каролина» выиграла серию до четырех побед со счетом 4−1, уступив сопернику в стартовой игре противостояния. Для клуба это будет третий финал Кубка Стэнли в истории. В 2002 году «Каролина» в решающей серии уступила «Детройту» (1−4), в 2006-м — обыграла «Эдмонтон» (4−3). В прошлом сезоне команда дошла до финала конференции, где проиграла будущему победителю соревнования «Флориде» (1−4), которая не смогла выйти в нынешний плей-офф.
Соперником «Каролины» в финале станет «Вегас». В финале Западной конференции эта команда переиграла победителя регулярного чемпионата «Колорадо» (4−0). Финальная серия Кубка Стэнли начнется в ночь на 3 июня. Два стартовых матча пройдут на домашнем льду «Каролины».
По итогам регулярного чемпионата «Каролина» выиграла Столичный дивизион. В первом раунде команда со счетом 4−0 в серии обыграла «Оттаву», во втором раунде подопечные Рода Бриндамора с таким же счетом победили «Филадельфию». «Монреаль» в регулярном чемпионате занял третье место в Атлантическом дивизионе. На старте плей-офф команда оказалась сильнее «Тампы», во втором раунде переиграла «Баффало», обе серии завершились со счетом 4−3.
Род Бриндамор
Мартен Сан-Луи
Фредерик Андерсен
Якуб Добеш
(00:00-01:47)
Якуб Добеш
(02:28-55:22)
Якуб Добеш
(c 56:19)
02:28
Андрей Свечников
09:17
Тэйлор Холл
(Логан Стэнковен, Джексон Блэйк)
09:17
Командный штраф
12:59
Андрей Свечников
15:12
Логан Стэнковен
(Тэйлор Холл, Александр Никишин)
16:52
Эрик Робинсон
(Вильям Каррье)
20:46
Ник Сузуки
23:41
Александр Никишин
27:19
Джексон Блэйк
(Тэйлор Холл, Логан Стэнковен)
30:56
Лэйн Хатсон
36:25
Командный штраф
38:02
Шейн Гостисбеер
(Николай Элерс, Сет Джарвис)
47:12
Николай Элерс
49:43
Шейн Гостисбеер
50:50
Коул Кофилд
(Лэйн Хатсон)
56:19
Сет Джарвис
(Себастьян Ахо, Андрей Свечников)
57:23
Командный штраф
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит