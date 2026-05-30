Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
16:20
Швейцария
:
Норвегия
Хоккей. Чемпионат мира
21:00
Канада
:
Финляндия
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Монреаль
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
3
:
Швеция
1
«Каролина» разгромила «Монреаль» и вышла в финал Кубка Стэнли

Свечников и Никишин помогли «Каролине» добраться до решающих матчей плей-офф против «Вегаса».

Источник: Reuters

«Каролина» одержала победу над «Монреалем» со счетом 6:1 в пятом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победившей команды шайбы забросили Тейлор Холл (10-я минута), Логан Стэнковен (16), Эрик Робинсон (17), Джексон Блейк (28), Шейн Гостисбер (39) и Сет Джарвис (57). У проигравших гол забил Коул Кофилд (51).

Нападающий Андрей Свечников и защитник Александр Никишин, представляющие «Каролину», отметились результативными передачами. Для Никишина это первое набранное очко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Россиянин провел в турнире 11 матчей, еще две игры он пропустил из-за сотрясения мозга. Форвард «Монреаля» Иван Демидов результативными действиями не отметился.

После матча состоялась церемония вручения «Каролине» кубка победителю плей-офф Восточной конференции. По сложившейся традиции хоккеисты «Харрикейнс» не стали прикасаться к трофею, так как это считается плохой приметой перед финалом Кубка Стэнли.

«Каролина» выиграла серию до четырех побед со счетом 4−1, уступив сопернику в стартовой игре противостояния. Для клуба это будет третий финал Кубка Стэнли в истории. В 2002 году «Каролина» в решающей серии уступила «Детройту» (1−4), в 2006-м — обыграла «Эдмонтон» (4−3). В прошлом сезоне команда дошла до финала конференции, где проиграла будущему победителю соревнования «Флориде» (1−4), которая не смогла выйти в нынешний плей-офф.

Соперником «Каролины» в финале станет «Вегас». В финале Западной конференции эта команда переиграла победителя регулярного чемпионата «Колорадо» (4−0). Финальная серия Кубка Стэнли начнется в ночь на 3 июня. Два стартовых матча пройдут на домашнем льду «Каролины».

По итогам регулярного чемпионата «Каролина» выиграла Столичный дивизион. В первом раунде команда со счетом 4−0 в серии обыграла «Оттаву», во втором раунде подопечные Рода Бриндамора с таким же счетом победили «Филадельфию». «Монреаль» в регулярном чемпионате занял третье место в Атлантическом дивизионе. На старте плей-офф команда оказалась сильнее «Тампы», во втором раунде переиграла «Баффало», обе серии завершились со счетом 4−3.

Каролина
6:1
3:0, 2:0, 1:1
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Финал конференции
30.05.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18931 зритель
Главные тренеры
Род Бриндамор
Мартен Сан-Луи
Вратари
Фредерик Андерсен
Якуб Добеш
(00:00-01:47)
Якуб Добеш
(02:28-55:22)
Якуб Добеш
(c 56:19)
1-й период
02:28
Андрей Свечников
09:17
Тэйлор Холл
(Логан Стэнковен, Джексон Блэйк)
09:17
Командный штраф
12:59
Андрей Свечников
15:12
Логан Стэнковен
(Тэйлор Холл, Александр Никишин)
16:52
Эрик Робинсон
(Вильям Каррье)
2-й период
20:46
Ник Сузуки
23:41
Александр Никишин
27:19
Джексон Блэйк
(Тэйлор Холл, Логан Стэнковен)
30:56
Лэйн Хатсон
36:25
Командный штраф
38:02
Шейн Гостисбеер
(Николай Элерс, Сет Джарвис)
3-й период
47:12
Николай Элерс
49:43
Шейн Гостисбеер
50:50
Коул Кофилд
(Лэйн Хатсон)
56:19
Сет Джарвис
(Себастьян Ахо, Андрей Свечников)
57:23
Командный штраф
Статистика
Каролина
Монреаль
Штрафное время
10
10
Игра в большинстве
5
5
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит