«Каролина» разгромила «Монреаль» и вышла в финал Кубка Стэнли

«Каролина» выиграла серию до четырех побед со счетом 4−1, уступив сопернику в стартовой игре противостояния. Для клуба это будет третий финал Кубка Стэнли в истории. В 2002 году «Каролина» в решающей серии уступила «Детройту» (1−4), в 2006-м — обыграла «Эдмонтон» (4−3). В прошлом сезоне команда дошла до финала конференции, где проиграла будущему победителю соревнования «Флориде» (1−4), которая не смогла выйти в нынешний плей-офф.