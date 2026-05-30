Канадские клубы не могут выиграть Кубок Стэнли с 1993 года

«Монреаль» завершил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли, уступив «Каролине Харрикейнз» в финале Восточной конференции со счётом 1−4 (1:6 в пятом матче). После этого поражения из плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выбыла последняя команда, представляющая Канаду.
Ранее борьбу за трофей прекратили «Оттава Сенаторз» (поражение от «Каролины» в первом раунде, 0−4) и «Эдмонтон Ойлерз» (поражение от «Анахайм Дакс» в первом раунде, 2−4). «Виннипег», «Торонто», «Калгари» и «Ванкувер» в плей-офф попасть не смогли.
Таким образом, канадские клубы не выигрывают Кубок Стэнли на протяжении 32 сезонов подряд. Последний раз это удалось «Монреаль Канадиенс» в 1993 году, когда в финале был обыгран «Лос-Анджелес Кингз» (4−1).
Трофей достанется клубу из США в 32-м сезоне подряд. В 2005 году Кубок Стэнли не разыгрывался из-за локаута.
За указанный период канадские команды проиграли восемь финальных серий.
1994 — «Ванкувер» уступил «Рейнджерс» (3−4).
2004 — «Калгари» уступил «Тампе» (3−4).
2006 — «Эдмонтон» уступил «Каролине» (3−4).
2007 — «Оттава» уступила «Анахайму» (1−4).
2011 — «Ванкувер» уступил «Бостону» (3−4).
2021* — «Монреаль» уступил «Тампе» (1−4).
* Из-за пандемии коронавируса в сокращенном сезоне-2020/21 не было деления на конференции, состав дивизионов и сетка плей-офф были нестандартными.
2024 — «Эдмонтон» уступил «Флориде» (3−4).
2025 — «Эдмонтон» уступил «Флориде» (2−4).
Род Бриндамор
Мартен Сан-Луи
Фредерик Андерсен
Якуб Добеш
(00:00-01:47)
Якуб Добеш
(02:28-55:22)
Якуб Добеш
(c 56:19)
02:28
Андрей Свечников
09:17
Тэйлор Холл
(Логан Стэнковен, Джексон Блэйк)
09:17
Командный штраф
12:59
Андрей Свечников
15:12
Логан Стэнковен
(Тэйлор Холл, Александр Никишин)
16:52
Эрик Робинсон
(Вильям Каррье)
20:46
Ник Сузуки
23:41
Александр Никишин
27:19
Джексон Блэйк
(Тэйлор Холл, Логан Стэнковен)
30:56
Лэйн Хатсон
36:25
Командный штраф
38:02
Шейн Гостисбеер
(Николай Элерс, Сет Джарвис)
47:12
Николай Элерс
49:43
Шейн Гостисбеер
50:50
Коул Кофилд
(Лэйн Хатсон)
56:19
Сет Джарвис
(Себастьян Ахо, Андрей Свечников)
57:23
Командный штраф
