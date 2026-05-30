Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
16:20
Швейцария
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.75
П2
15.00
Хоккей. Чемпионат мира
21:00
Канада
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.40
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Монреаль
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
3
:
Швеция
1
П1
X
П2

Канадские клубы не могут выиграть Кубок Стэнли с 1993 года

«Монреаль Канадиенс» завершил выступление в плей-офф НХЛ, уступив «Каролине» в финале Восточной конференции. Таким образом, канадские клубы не выигрывают Кубок Стэнли на протяжении 32 сезонов подряд. Последний раз трофей доставался команде из Канады в 1993 году.

Источник: Reuters

«Монреаль» завершил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли, уступив «Каролине Харрикейнз» в финале Восточной конференции со счётом 1−4 (1:6 в пятом матче). После этого поражения из плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выбыла последняя команда, представляющая Канаду.

Ранее борьбу за трофей прекратили «Оттава Сенаторз» (поражение от «Каролины» в первом раунде, 0−4) и «Эдмонтон Ойлерз» (поражение от «Анахайм Дакс» в первом раунде, 2−4). «Виннипег», «Торонто», «Калгари» и «Ванкувер» в плей-офф попасть не смогли.

Таким образом, канадские клубы не выигрывают Кубок Стэнли на протяжении 32 сезонов подряд. Последний раз это удалось «Монреаль Канадиенс» в 1993 году, когда в финале был обыгран «Лос-Анджелес Кингз» (4−1).

Трофей достанется клубу из США в 32-м сезоне подряд. В 2005 году Кубок Стэнли не разыгрывался из-за локаута.

За указанный период канадские команды проиграли восемь финальных серий.

1994 — «Ванкувер» уступил «Рейнджерс» (3−4).

2004 — «Калгари» уступил «Тампе» (3−4).

2006 — «Эдмонтон» уступил «Каролине» (3−4).

2007 — «Оттава» уступила «Анахайму» (1−4).

2011 — «Ванкувер» уступил «Бостону» (3−4).

2021* — «Монреаль» уступил «Тампе» (1−4).

* Из-за пандемии коронавируса в сокращенном сезоне-2020/21 не было деления на конференции, состав дивизионов и сетка плей-офф были нестандартными.

2024 — «Эдмонтон» уступил «Флориде» (3−4).

2025 — «Эдмонтон» уступил «Флориде» (2−4).

Каролина
6:1
3:0, 2:0, 1:1
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Финал конференции
30.05.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18931 зритель
Главные тренеры
Род Бриндамор
Мартен Сан-Луи
Вратари
Фредерик Андерсен
Якуб Добеш
(00:00-01:47)
Якуб Добеш
(02:28-55:22)
Якуб Добеш
(c 56:19)
1-й период
02:28
Андрей Свечников
09:17
Тэйлор Холл
(Логан Стэнковен, Джексон Блэйк)
09:17
Командный штраф
12:59
Андрей Свечников
15:12
Логан Стэнковен
(Тэйлор Холл, Александр Никишин)
16:52
Эрик Робинсон
(Вильям Каррье)
2-й период
20:46
Ник Сузуки
23:41
Александр Никишин
27:19
Джексон Блэйк
(Тэйлор Холл, Логан Стэнковен)
30:56
Лэйн Хатсон
36:25
Командный штраф
38:02
Шейн Гостисбеер
(Николай Элерс, Сет Джарвис)
3-й период
47:12
Николай Элерс
49:43
Шейн Гостисбеер
50:50
Коул Кофилд
(Лэйн Хатсон)
56:19
Сет Джарвис
(Себастьян Ахо, Андрей Свечников)
57:23
Командный штраф
Статистика
Каролина
Монреаль
Штрафное время
10
10
Игра в большинстве
5
5
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит