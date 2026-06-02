Худшая команда НХЛ объявила имя нового главного тренера

Пресс-служба клуба «Ванкувер Кэнакс» объявила о назначении Мэнни Малхотру на пост главного тренера команды.

Ольга Черных
46-летний Мэнни Малхотра сменил на посту Адама Фута. 54-летний Фут возглавил «Ванкувер» в мае прошлого года. Ранее он никогда не занимал должность главного тренера клуба НХЛ. Вместе с Футом команду покинул его тренерский штаб: Скотт Янг, Кевин Дин и Бретт Маклин.

Малхотра последние два сезона тренировал команду «Абботсфорд», фарм-клуб «Кэнакс» в Американской хоккейной лиге. В сезоне-2024/25 под его руководством клуб одержал 44 победы в 72 матчах и впервые в истории завоевал Кубок Колдера. В минувшем сезоне команда не попала в плей-офф.

До прихода в «Абботсфорд» Малхотра четыре сезона (с 2020 по 2024 год) работал помощником тренера в «Торонто». Он также был тренером по развитию в «Ванкувере» и ассистентом в этой же команде с 2017 по 2020 год.

В регулярном чемпионате сезона-2025/26 «Ванкувер Кэнакс» набрал 58 очков в 82 матчах и занял последнее место в общей таблице лиги.