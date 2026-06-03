«Нам повезло». Тренер «Вегаса» — о победе в матче финала НХЛ

«Даже когда мы проигрывали 0:2, я все равно считал, что в целом мы играем неплохо. Думаю, нам нужно быть терпеливыми. Во многих аспектах нашей игры требуется терпение. Когда вы немного нервничаете против этой команды, они могут этим воспользоваться. Они настолько хороши. Поэтому я думаю, что мы понимаем, как нам нужно играть.



Не думаю, что дело было в том, что мы расслабились в начале матча, потому что у нас были хорошие смены, но моментами теряли свою игру. Сопернику не нужно многого, чтобы этим воспользоваться. Мы извлекли из этого урок. Нам очень повезло. Выиграли игру, но из этого матча извлекли некоторые уроки, которые нам предстоит усвоить во второй игре», — приводит слова Тортореллы пресс-служба клуба.