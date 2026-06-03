«Нам повезло». Тренер «Вегаса» — о победе в матче финала НХЛ

«Вегас» на выезде обыграл «Каролину». По ходу матча команда проигрывала со счетом 0:2. «Вегас» пропустил голы на 1-й и 13-й минутах встречи.
«Даже когда мы проигрывали 0:2, я все равно считал, что в целом мы играем неплохо. Думаю, нам нужно быть терпеливыми. Во многих аспектах нашей игры требуется терпение. Когда вы немного нервничаете против этой команды, они могут этим воспользоваться. Они настолько хороши. Поэтому я думаю, что мы понимаем, как нам нужно играть.
Не думаю, что дело было в том, что мы расслабились в начале матча, потому что у нас были хорошие смены, но моментами теряли свою игру. Сопернику не нужно многого, чтобы этим воспользоваться. Мы извлекли из этого урок. Нам очень повезло. Выиграли игру, но из этого матча извлекли некоторые уроки, которые нам предстоит усвоить во второй игре», — приводит слова Тортореллы пресс-служба клуба.
«Вегас» повел в финальной серии Кубка Стэнли — 1−0. Второй матч пройдет на домашнем льду «Каролины» в ночь на пятницу, 5 июня.
Род Бриндамор
Джон Торторелла
Фредерик Андерсен
(00:00-58:14)
Картер Харт
00:25
Николай Элерс
(Джейкоб Слэвин, Джален Чатфилд)
12:08
Николай Элерс
(Джален Чатфилд)
13:28
Ши Теодор
(Брэйден Макнэбб, Коул Смит)
13:37
Бретт Хауден
20:30
Иван Барбашев
(Джек Айкел, Брэйден Макнэбб)
24:35
Вильям Карлссон
(Митчелл Марнер, Бретт Хауден)
27:46
Марк Янковски
32:42
Джордан Стаал
(К`Андре Миллер)
38:35
Джален Чатфилд
41:21
Бретт Хауден
(Ши Теодор, Брэйден Макнэбб)
46:09
Расмус Андерссон
49:03
Марк Янковски
51:19
Шейн Гостисбеер
56:36
Томаш Гертл
(Колтон Сиссонс, Ши Теодор)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит