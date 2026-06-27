Пятерых российских хоккеистов выбрали во втором раунде драфта НХЛ

Следом «Нью-Джерси Девилз» выбрал 18-летнего защитника Никиту Щербакова. Уроженец Челябинска дебютировал за уфимский «Салават Юлаев» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2025/26, проведя семь матчей без набранных очков. Кроме того, он выступает за «Толпар» в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) и «Торос» во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).