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Пятерых российских хоккеистов выбрали во втором раунде драфта НХЛ

Пять российских хоккеистов были задрафтованы во втором раунде НХЛ, проходящем в Баффало.

Источник: РИА "Новости"

Пять российских хоккеистов были выбраны во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), проходящего в Баффало (штат Нью-Йорк, США).

Под общим 43-м номером (11-й пик второго раунда) клуб «Колорадо Эвеланш» задрафтовал 18-летнего нападающего Егора Шилова. Уроженец Тюмени выступает за команду «Викториавилл Тайгерз» из Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL). В прошедшем сезоне он набрал 82 (32+50) очка в 63 матчах.

Следом «Нью-Джерси Девилз» выбрал 18-летнего защитника Никиту Щербакова. Уроженец Челябинска дебютировал за уфимский «Салават Юлаев» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2025/26, проведя семь матчей без набранных очков. Кроме того, он выступает за «Толпар» в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) и «Торос» во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).

Под общим 52-м номером «Тампа-Бэй Лайтнинг» выбрал 18-летнего нападающего Олега Кулебякина, уроженца Санкт-Петербурга, который играет за клуб QMJHL «Галифакс Мусхедз». Под 55-м номером был задрафтован 17-летний форвард Алан Шайхлисламов, уроженец Ижевска, представляющий систему «Салавата Юлаева». Сразу после него «Бостон Брюинз» выбрал 17-летнего голкипера системы московского «Спартака» Юрия Иванова.

Ранее в первом раунде драфта были выбраны трое россиян. В субботу в Баффало проходят раунды драфта со второго по седьмой.