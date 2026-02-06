«Пробитие дна». Рабинер — о словах Фетисова про Олимпиаду

«Пробитие очередного дна. Впрочем, ничего нового. Когда-то этот человек был великим хоккеистом и капитаном, перспективным тренером. Теперь он и хоккей не имеют между собой ничего общего, что лишний раз доказывает это заявление.



Естественно, по фразе Фетисова и моей реакции на нее в комментариях тут же началась бурная дискуссия. Разъясняю для непонятливых. Если бы он сказал: “Мне это неинтересно, смотреть не буду” — вообще никаких вопросов. Каждый человек имеет полное право смотреть/не смотреть что угодно.



Но он заявил, что смотреть Олимпиаду будет предательством. Вот такая постановка вопроса и есть то самое пробитие дна, о котором я сказал. И это она, на мой взгляд, — предательство. Предательство игры, которой он посвятил большую часть своей жизни, добился в ней выдающихся успехов, стал одним из лучших хоккеистов в истории.



Не забудем и историю самого Вячеслава Александровича. Когда хотелось уехать в НХЛ, попробовать себя в лучшей лиге мира и, что там скрывать, заработать, можно было проявлять смелость, дать “Московскому комсомольцу” интервью под заголовком “Не хочу играть в команде Тихонова”, выслушивать от министра обороны СССР маршала Язова, что “мы бы с твоим отцом тебя выпороли” или что-то подобное — и, в конце концов, уехать и открыть дверь за океан всем другим советским хоккеистам.



А теперь те, кто будет смотреть хоккей высшего мирового класса, кстати, по совершенно официально приобретенным “Окко” правам на трансляцию Олимпиады в России — оказывается, предатели. Вот что вызывает такую реакцию на слова Фетисова, а не отсутствие у него интереса к Олимпиаде», — написал Рабинер в своем телеграм-канале.