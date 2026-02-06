«Пробитие дна». Рабинер — о словах Фетисова про Олимпиаду

Ранее Фетисов назвал «предательством» просмотр олимпийского хоккейного турнира после отстранения сборной России.
«Пробитие очередного дна. Впрочем, ничего нового. Когда-то этот человек был великим хоккеистом и капитаном, перспективным тренером. Теперь он и хоккей не имеют между собой ничего общего, что лишний раз доказывает это заявление.
Естественно, по фразе Фетисова и моей реакции на нее в комментариях тут же началась бурная дискуссия. Разъясняю для непонятливых. Если бы он сказал: “Мне это неинтересно, смотреть не буду” — вообще никаких вопросов. Каждый человек имеет полное право смотреть/не смотреть что угодно.
Но он заявил, что смотреть Олимпиаду будет предательством. Вот такая постановка вопроса и есть то самое пробитие дна, о котором я сказал. И это она, на мой взгляд, — предательство. Предательство игры, которой он посвятил большую часть своей жизни, добился в ней выдающихся успехов, стал одним из лучших хоккеистов в истории.
Не забудем и историю самого Вячеслава Александровича. Когда хотелось уехать в НХЛ, попробовать себя в лучшей лиге мира и, что там скрывать, заработать, можно было проявлять смелость, дать “Московскому комсомольцу” интервью под заголовком “Не хочу играть в команде Тихонова”, выслушивать от министра обороны СССР маршала Язова, что “мы бы с твоим отцом тебя выпороли” или что-то подобное — и, в конце концов, уехать и открыть дверь за океан всем другим советским хоккеистам.
А теперь те, кто будет смотреть хоккей высшего мирового класса, кстати, по совершенно официально приобретенным “Окко” правам на трансляцию Олимпиады в России — оказывается, предатели. Вот что вызывает такую реакцию на слова Фетисова, а не отсутствие у него интереса к Олимпиаде», — написал Рабинер в своем телеграм-канале.
В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. За неделю до отстранения российские хоккеисты провели последний международный турнир, выиграв серебро Олимпийских игр в Пекине. В финале сборная России уступила Финляндии (1:2).
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-Д'Ампеццо. На них в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов.
Мужской олимпийский хоккейный турнир стартует 11 февраля. Впервые за 12 лет в нем примут участие игроки из НХЛ.