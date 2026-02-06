Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
2
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Оттава
2
П1
X
П2

«Пробитие дна». Рабинер — о словах Фетисова про Олимпиаду

Спортивный журналист Игорь Рабинер раскритиковал слова двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова по поводу зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее Фетисов назвал «предательством» просмотр олимпийского хоккейного турнира после отстранения сборной России.

«Пробитие очередного дна. Впрочем, ничего нового. Когда-то этот человек был великим хоккеистом и капитаном, перспективным тренером. Теперь он и хоккей не имеют между собой ничего общего, что лишний раз доказывает это заявление.

Естественно, по фразе Фетисова и моей реакции на нее в комментариях тут же началась бурная дискуссия. Разъясняю для непонятливых. Если бы он сказал: “Мне это неинтересно, смотреть не буду” — вообще никаких вопросов. Каждый человек имеет полное право смотреть/не смотреть что угодно.

Но он заявил, что смотреть Олимпиаду будет предательством. Вот такая постановка вопроса и есть то самое пробитие дна, о котором я сказал. И это она, на мой взгляд, — предательство. Предательство игры, которой он посвятил большую часть своей жизни, добился в ней выдающихся успехов, стал одним из лучших хоккеистов в истории.

Не забудем и историю самого Вячеслава Александровича. Когда хотелось уехать в НХЛ, попробовать себя в лучшей лиге мира и, что там скрывать, заработать, можно было проявлять смелость, дать “Московскому комсомольцу” интервью под заголовком “Не хочу играть в команде Тихонова”, выслушивать от министра обороны СССР маршала Язова, что “мы бы с твоим отцом тебя выпороли” или что-то подобное — и, в конце концов, уехать и открыть дверь за океан всем другим советским хоккеистам.

А теперь те, кто будет смотреть хоккей высшего мирового класса, кстати, по совершенно официально приобретенным “Окко” правам на трансляцию Олимпиады в России — оказывается, предатели. Вот что вызывает такую реакцию на слова Фетисова, а не отсутствие у него интереса к Олимпиаде», — написал Рабинер в своем телеграм-канале.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. За неделю до отстранения российские хоккеисты провели последний международный турнир, выиграв серебро Олимпийских игр в Пекине. В финале сборная России уступила Финляндии (1:2).

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-Д'Ампеццо. На них в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов.

Мужской олимпийский хоккейный турнир стартует 11 февраля. Впервые за 12 лет в нем примут участие игроки из НХЛ.