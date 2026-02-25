Трамп наградит вратаря сборной США после победы на Олимпиаде

Напомним, сборная США в решающем матче Олимпиады обыграла команду Канады (2:1 ОТ) и во второй раз в своей истории стала олимпийским чемпионом.
Коннор Хеллебайк отразил 41 из 42 бросков в этом матче и стал одним из главных героев встречи. Он был признан лучшим вратарем хоккейного олимпийского турнира.
«Я скоро вручу Коннору нашу высшую гражданскую награду, ту, которой на протяжении многих лет удостаивались многие спортсмены. Но когда я говорю “многие”, их не так уж много, примерно 12. Ее называют высшей гражданской наградой в нашей стране, это Президентская медаль Свободы», — заявил Трамп на своем выступлении в конгрессе США, куда были приглашены американские хоккеисты.
После возвращения в США хоккеисты отметили победу на Олимпиаде в стриптиз-клубе.
Американские хоккеисты стали чемпионами впервые с 1980 года, когда они выиграли домашнюю Олимпиаду в Лейк-Плейсиде. Тот олимпийский турнир запомнился «чудом на льду» — матчем, в котором сборная США, составленная из игроков студенческой лиги, сенсационно обыграла сборную СССР (4:3), выигравшая к тому моменту четыре Олимпиады кряду.
Джон Купер
Майк Салливан
Джордан Биннингтон
(00:00-61:41)
Коннор Хеллибак
(00:00-61:41)
06:00
Мэтт Болди
(Остон Мэттьюс, Куинн Хьюз)
17:03
Ши Теодор
29:27
Джейк Гюнцель
29:55
Чарли Макэвой
38:16
Кэйл Макар
(Девон Тэйвз)
53:26
Сэм Беннетт
53:26
Сэм Беннетт
56:37
Джек Хьюз
61:41
Джек Хьюз
(Зак Веренски)
Главный судья
Горд Дуайер
(Канада)
Главный судья
Крис Руни
(США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит