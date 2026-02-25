Ричмонд
Трамп наградит вратаря сборной США после победы на Олимпиаде

Президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет вручить голкиперу сборной США по хоккею Коннору Хеллебайку Президентскую медаль Свободы.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Напомним, сборная США в решающем матче Олимпиады обыграла команду Канады (2:1 ОТ) и во второй раз в своей истории стала олимпийским чемпионом.

Коннор Хеллебайк отразил 41 из 42 бросков в этом матче и стал одним из главных героев встречи. Он был признан лучшим вратарем хоккейного олимпийского турнира.

«Я скоро вручу Коннору нашу высшую гражданскую награду, ту, которой на протяжении многих лет удостаивались многие спортсмены. Но когда я говорю “многие”, их не так уж много, примерно 12. Ее называют высшей гражданской наградой в нашей стране, это Президентская медаль Свободы», — заявил Трамп на своем выступлении в конгрессе США, куда были приглашены американские хоккеисты.

После возвращения в США хоккеисты отметили победу на Олимпиаде в стриптиз-клубе.

Американские хоккеисты стали чемпионами впервые с 1980 года, когда они выиграли домашнюю Олимпиаду в Лейк-Плейсиде. Тот олимпийский турнир запомнился «чудом на льду» — матчем, в котором сборная США, составленная из игроков студенческой лиги, сенсационно обыграла сборную СССР (4:3), выигравшая к тому моменту четыре Олимпиады кряду.

Канада
1:2
0:1, 1:0, 0:0
ОТ
США
Хоккей, Мужчины, Финал
22.02.2026, 16:10 (МСК UTC+3)
PalaItalia Santa Giulia
Главные тренеры
Джон Купер
Майк Салливан
Вратари
Джордан Биннингтон
(00:00-61:41)
Коннор Хеллибак
(00:00-61:41)
1-й период
06:00
Мэтт Болди
(Остон Мэттьюс, Куинн Хьюз)
17:03
Ши Теодор
2-й период
29:27
Джейк Гюнцель
29:55
Чарли Макэвой
38:16
Кэйл Макар
(Девон Тэйвз)
3-й период
53:26
Сэм Беннетт
53:26
Сэм Беннетт
56:37
Джек Хьюз
Овертайм
61:41
Джек Хьюз
(Зак Веренски)
Статистика
Канада
США
Штрафное время
6
6
Судейская бригада
Главный судья
Горд Дуайер
(Канада)
Главный судья
Крис Руни
(США)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит