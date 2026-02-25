«Обратно не верну». Трамп примерил золотую медаль сборной США

Американские хоккеисты стали чемпионами впервые с 1980 года, когда они выиграли домашнюю Олимпиаду в Лейк-Плэсиде. Тот олимпийский турнир запомнился «чудом на льду» — матчем, в котором сборная США, составленная из игроков студенческой лиги, сенсационно обыграла сборную СССР (4:3), выигравшая к тому моменту четыре Олимпиады кряду.