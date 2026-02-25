«Обратно не верну». Трамп примерил золотую медаль сборной США

Накануне Дональд Трамп принял победителей Олимпиады сборную США по хоккею в Белом доме. Президент пригласил спортсменов на свое ежегодное выступление в конгрессе.
Форвард американской команды Мэттью Ткачук предложил Трампу надеть свою медаль на шею. Трамп согласился со словами: «Я ее обратно не верну, не верну».
Хоккеист в ответ пошутил: «Меняю ее на ручку». «Эй, это круто. Никогда не думал, что она когда-нибудь окажется у меня», — добавил Трамп.
Напомним, сборная США в решающем матче Олимпиады обыграла команду Канады (2:1 ОТ) и во второй раз в своей истории стала олимпийским чемпионом.
Американские хоккеисты стали чемпионами впервые с 1980 года, когда они выиграли домашнюю Олимпиаду в Лейк-Плэсиде. Тот олимпийский турнир запомнился «чудом на льду» — матчем, в котором сборная США, составленная из игроков студенческой лиги, сенсационно обыграла сборную СССР (4:3), выигравшая к тому моменту четыре Олимпиады кряду.
Джон Купер
Майк Салливан
Джордан Биннингтон
(00:00-61:41)
Коннор Хеллибак
(00:00-61:41)
06:00
Мэтт Болди
(Остон Мэттьюс, Куинн Хьюз)
17:03
Ши Теодор
29:27
Джейк Гюнцель
29:55
Чарли Макэвой
38:16
Кэйл Макар
(Девон Тэйвз)
53:26
Сэм Беннетт
53:26
Сэм Беннетт
56:37
Джек Хьюз
61:41
Джек Хьюз
(Зак Веренски)
Главный судья
Горд Дуайер
(Канада)
Главный судья
Крис Руни
(США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит