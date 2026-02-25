Ричмонд
«Обратно не верну». Трамп примерил золотую медаль сборной США

Президент США Дональд Трамп одолжил золотую медаль Олимпийских игр 2026 года у хоккеиста национальной команды Мэттью Ткачука, пошутив, что не вернет ее.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Кадр из трансляции

Накануне Дональд Трамп принял победителей Олимпиады сборную США по хоккею в Белом доме. Президент пригласил спортсменов на свое ежегодное выступление в конгрессе.

Форвард американской команды Мэттью Ткачук предложил Трампу надеть свою медаль на шею. Трамп согласился со словами: «Я ее обратно не верну, не верну».

Хоккеист в ответ пошутил: «Меняю ее на ручку». «Эй, это круто. Никогда не думал, что она когда-нибудь окажется у меня», — добавил Трамп.

Напомним, сборная США в решающем матче Олимпиады обыграла команду Канады (2:1 ОТ) и во второй раз в своей истории стала олимпийским чемпионом.

Американские хоккеисты стали чемпионами впервые с 1980 года, когда они выиграли домашнюю Олимпиаду в Лейк-Плэсиде. Тот олимпийский турнир запомнился «чудом на льду» — матчем, в котором сборная США, составленная из игроков студенческой лиги, сенсационно обыграла сборную СССР (4:3), выигравшая к тому моменту четыре Олимпиады кряду.

Канада
1:2
0:1, 1:0, 0:0
ОТ
США
Хоккей, Мужчины, Финал
22.02.2026, 16:10 (МСК UTC+3)
PalaItalia Santa Giulia
Главные тренеры
Джон Купер
Майк Салливан
Вратари
Джордан Биннингтон
(00:00-61:41)
Коннор Хеллибак
(00:00-61:41)
1-й период
06:00
Мэтт Болди
(Остон Мэттьюс, Куинн Хьюз)
17:03
Ши Теодор
2-й период
29:27
Джейк Гюнцель
29:55
Чарли Макэвой
38:16
Кэйл Макар
(Девон Тэйвз)
3-й период
53:26
Сэм Беннетт
53:26
Сэм Беннетт
56:37
Джек Хьюз
Овертайм
61:41
Джек Хьюз
(Зак Веренски)
Статистика
Канада
США
Штрафное время
6
6
Судейская бригада
Главный судья
Горд Дуайер
(Канада)
Главный судья
Крис Руни
(США)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит