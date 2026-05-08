«У нас проклятие какое-то». Гамзаков — о трудовой победе в плей-офф МХЛ

Российский хоккеист Михаил Гамзаков прокомментировал трудовую победу в полуфинале плей-офф со «Спартаком». Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу екатеринбуржцев. Хоккеистам предстоит сыграть в решающем седьмом матче, который определит финалистов плей-офф МХЛ.
— Вы 2:0 ведёте на протяжении уже нескольких игр, а потом пропускаете. Почему так получилось?
— Не знаю, какое-то проклятие у нас, что ли, когда 2:0 ведём, всегда какая-то неразбериха получается потом. Может, где-то концентрацию потеряли, начали не в свой хоккей играть. Какие-то ошибки появлялись и, наверное, где-то переигрывать смены начали. Какие-то лёгкие ошибки, на синей теряли и получались контратаки.
— Что стало ключевым в том, что вытащили серию с 1−3?
— Не знаю, просто достали все эмоции, силы вышли и забили свой момент, который был.
— Мотивирует то, что в ВХЛ, КХЛ команды уже вышли из борьбы?
— Да не знаю, просто хочется, чтобы в Екатеринбурге был как можно дольше хоккей, и зрители приходили как можно больше и смотрели на игры.
— Дмитрий Исаев видит вас как одного из перспектив на следующий драфт. Вы согласны?
— Не знаю, это мнение вот скаутов НХЛ. Может, где-то и был котирован, но меня не выбрали. Уже не смотрю за этим, не слежу, так сказать, — сказал Гамзаков корреспонденту SportMail Арине Нуриахметовой.