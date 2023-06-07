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10:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин получил благодарность от президента России Владимира Путина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе с рядом хоккеистов московского «Динамо» получил благодарность президента от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Динамо М
Вашингтон
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Источник: Reuters

«Благодарностью президента Российской Федерации награжден трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, двукратный чемпион страны Александр Овечкин», — сказано в тексте сообщения.

Вручение наград состоялось 6 июня. Различных орденов были удостоены 14 хоккеистов, в различное время выступавших за «Динамо». Хоккеисты были отмечены за высокие спортивные достижения, вклад в развитие спорта и активным участием в развитии физической культуры страны.

Овечкин является воспитанником хоккейного клуба «Динамо». Хоккеист выступал за команду с 2001 по 2005 год, а также в сезоне 2012/13 во время локаута НХЛ. В том сезоне Овечкин помог «бело-голубым» завоевать Кубок Гагарина.

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