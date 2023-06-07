Овечкин получил благодарность от президента России Владимира Путина

Вручение наград состоялось 6 июня. Различных орденов были удостоены 14 хоккеистов, в различное время выступавших за «Динамо». Хоккеисты были отмечены за высокие спортивные достижения, вклад в развитие спорта и активным участием в развитии физической культуры страны.

Овечкин является воспитанником хоккейного клуба «Динамо». Хоккеист выступал за команду с 2001 по 2005 год, а также в сезоне 2012/13 во время локаута НХЛ. В том сезоне Овечкин помог «бело-голубым» завоевать Кубок Гагарина.