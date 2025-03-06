«Торпедо» — «Авангард» 6 марта 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

За месяц «Торпедо» выиграло 6 матчей из 9 и приблизилось к СКА и «Северстали». У нижегородцев есть шанс уйти с 8-го места в конференции и избежать встречи с «Локомотивом» в первом раунде плей-офф. Главный тренер Ларионов уверяет, что по-прежнему ставит красивый хоккей выше результата, но по факту нижегородцы стали действовать более прагматично, и это помогает набирать очки. Три поражения в последних матчах пришлись на игры с ЦСКА и «Спартаком “. Теперь же есть возможность дать кому-то из лидеров отдохнуть и подойти в хорошей форме к Кубку Гагарина.
«Авангард» сейчас вообще — самая горячая команда в КХЛ. Омичи выиграли 9 матчей подряд, в том числе у «Ак Барса», «Металлурга» и «Спартака». Команда Буше — по-прежнему шестая на Востоке, но теперь до топ-4 всего 4 очка. А если считать по потерянным, то вообще 2. Буше, Окулов и Якупов набирают много очков, а сегодня в состав может вернуться еще и форвард Ткачев. Все надежно и в обороне, у вратаря Серебрякова отличная статистика.
«Торпедо» и «Авангард» еще не играли в этом сезоне, через 5 дней они снова встретятся в Омске.
SportMail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Торпедо» — «Авангард». В прямом эфире игру будут транслировать «Матч ТВ» и «Кинопоиск».
Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Авангарду». На победу омичей в основное время можно поставить за 2,27, на победу «Торпедо» — за 2,85. Аналитики не определились, будет ли игра результативной. На тотал больше 5,5 шайб коэффициент — 1,94, на тотал меньше 5,5 — 1,90.