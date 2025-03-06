«Торпедо» — «Авангард» 6 марта 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

За месяц «Торпедо» выиграло 6 матчей из 9 и приблизилось к СКА и «Северстали». У нижегородцев есть шанс уйти с 8-го места в конференции и избежать встречи с «Локомотивом» в первом раунде плей-офф. Главный тренер Ларионов уверяет, что по-прежнему ставит красивый хоккей выше результата, но по факту нижегородцы стали действовать более прагматично, и это помогает набирать очки. Три поражения в последних матчах пришлись на игры с ЦСКА и «Спартаком “. Теперь же есть возможность дать кому-то из лидеров отдохнуть и подойти в хорошей форме к Кубку Гагарина.