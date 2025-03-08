«Ак Барс» — «Авангард» 8 марта 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Ак Барс» не так хорош на финише регулярки, но после 2 поражений казанцы оторвались на «Сибири» (6:3) и взяли реванш у «Автомобилиста» (3:1). С екатеринбуржцами дублем отметился второй бомбардир команды Барабанов. Главный тренер Гатиятулин уверен, что команда выбралась из кризиса. В обороне казанцы действуют более дисциплинированно, атака наконец проснулась. Но понятнее, в каком состоянии «Ак Барс», станет после сегодняшнего матча против самой горячей команды КХЛ.



Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ак Барс» — «Авангард». В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск».