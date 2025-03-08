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«Ак Барс» — «Авангард» 8 марта 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Сегодня, 8 марта, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Ак Барсом» и «Авангардом». Начало игры в 17:00 мск, она пройдет в Казани на «Татнефть Арене».

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

После 62 матчей в регулярке «Ак Барс» и «Авангард» оказались соседями по таблице — они занимают 5-е и 6-е места на Востоке. Омичи провалили первую часть чемпионата, но признали ошибки, пересобрали состав, взяли канадского тренера Ги Буше — и вот результат. «Авангард» выиграл 10 матчей подряд. Только что «ястребы» вытащили тяжелую игру в Нижнем Новгороде. Там они уступали «Торпедо» 0:2, но благодаря шайбам Чистякова, Рида Буше и Шарипзянова продлили свою суперсерию.

«Ак Барс» не так хорош на финише регулярки, но после 2 поражений казанцы оторвались на «Сибири» (6:3) и взяли реванш у «Автомобилиста» (3:1). С екатеринбуржцами дублем отметился второй бомбардир команды Барабанов. Главный тренер Гатиятулин уверен, что команда выбралась из кризиса. В обороне казанцы действуют более дисциплинированно, атака наконец проснулась. Но понятнее, в каком состоянии «Ак Барс», станет после сегодняшнего матча против самой горячей команды КХЛ.

Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ак Барс» — «Авангард». В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск».

«Авангард» выиграл все три матча у «Ак Барса» в этом сезоне. В Омске были победы 4:1 и 6:2, в Казани «ястребы» взяли верх (3:1).

Тем не менее, букмекеры считают, что в этой встрече небольшим фаворитом является «Ак Барс», на его победу в основное время дают коэффициент 2,33. Успех гостей оценивается в 2,80. Тотал меньше 5,5 стоит 1,72.