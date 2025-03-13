«Салават Юлаев» — «Динамо» Москва 13 марта 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

У московского «Динамо» тоже все хорошо. У бело-голубых только что была серия из 5 побед, причем они дважды обыграли лучший клуб регулярки «Локомотив». И только два дня назад команду Кудашова притормозил «Нефтехимик», который отчаянно бьется с «Сибирью» за выход в плей-офф. И все эти матчи «Динамо» провело без основного вратаря Подъяпольского, ему дали восстановиться к плей-офф. Впрочем и сменщик Моторыгин хорош, с ним бело-голубые пропускают в среднем две шайбы за матч.