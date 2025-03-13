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«Салават Юлаев» — «Динамо» Москва 13 марта 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Сегодня, 13 марта, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между уфимским «Салаватом Юлаевым» и московским «Динамо». Начало игры в 17:00 мск, она пройдет на «Уфа-Арене».

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Салават Юлаев» только что вернулся после турне по Дальнему Востоку. Уфимцы выиграли все 4 матча у «Адмирала» и «Амура», а это мало кому удается. Еще важнее, что победная серия началась после 3 поражений подряд. Легионеры «Салавата Юлаева» в порядке, а когда они в порядке, команда чаще всего выигрывает. Форвард Ливо укрепил свои позиции и как лучший бомбардир КХЛ (72 очка) и как лучший снайпер (44 гола). После серии побед команда Козлова вернулась на второе место на Востоке.

У московского «Динамо» тоже все хорошо. У бело-голубых только что была серия из 5 побед, причем они дважды обыграли лучший клуб регулярки «Локомотив». И только два дня назад команду Кудашова притормозил «Нефтехимик», который отчаянно бьется с «Сибирью» за выход в плей-офф. И все эти матчи «Динамо» провело без основного вратаря Подъяпольского, ему дали восстановиться к плей-офф. Впрочем и сменщик Моторыгин хорош, с ним бело-голубые пропускают в среднем две шайбы за матч.

Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Салават Юлаев» — «Динамо» Москва. В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ» и «Кинопоиск».

В этом сезоне команды встречались один раз, в Москве. «Динамо» выиграло тот матч 4:2. В Уфе бело-голубые часто побеждают, они были сильнее «Салавата Юлаева» в 4 из последних 5 матчей.

Букмекеры считают, что шансы команд практически равны. На победу «Салавата Юлаева» в основное время дают коэффициент 2,40, на победу «Динамо» — 2,60. Тотал меньше 5,5 стоит 1,87.