Умер крестный отец Овечкина и его первый тренер Александр Филиппов

На 76-м году жизни не стало бывшего защитника московского «Динамо» Александра Филиппова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Хоккейный клуб “Динамо” Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича», — говорится в сообщении.
Причины смерти не уточняются. В «Динамо» Филиппов играл с 1971 по 1981 годы, Он пять раз становился серебряным призером чемпионата СССР и трижды был бронзовым призером. В 1975 году в составе сборной СССР стал победителем чемпионата мира и чемпионата Европы. После завершения профессиональной карьеры работал тренером в системе «Динамо».
Филиппов — крестный отец и первый тренер нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. В интервью «Матч ТВ» в 2020 году Филиппов говорил, что Александр пошел характером в маму, поэтому даже позднее попадание в хоккей (8 лет) не помешало ему быстро всему научиться. Первые признаки того, каким форвардом мог стать Овечкин, по словам Филиппова, появились в подростковом периоде: 14−15 лет.