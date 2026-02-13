Умер крестный отец Овечкина и его первый тренер Александр Филиппов

Филиппов — крестный отец и первый тренер нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. В интервью «Матч ТВ» в 2020 году Филиппов говорил, что Александр пошел характером в маму, поэтому даже позднее попадание в хоккей (8 лет) не помешало ему быстро всему научиться. Первые признаки того, каким форвардом мог стать Овечкин, по словам Филиппова, появились в подростковом периоде: 14−15 лет.