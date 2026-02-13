Ричмонд
Умер крестный отец Овечкина и его первый тренер Александр Филиппов

Ему было 75 лет.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Динамо" Москва

На 76-м году жизни не стало бывшего защитника московского «Динамо» Александра Филиппова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Хоккейный клуб “Динамо” Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича», — говорится в сообщении.

Причины смерти не уточняются. В «Динамо» Филиппов играл с 1971 по 1981 годы, Он пять раз становился серебряным призером чемпионата СССР и трижды был бронзовым призером. В 1975 году в составе сборной СССР стал победителем чемпионата мира и чемпионата Европы. После завершения профессиональной карьеры работал тренером в системе «Динамо».

Филиппов — крестный отец и первый тренер нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. В интервью «Матч ТВ» в 2020 году Филиппов говорил, что Александр пошел характером в маму, поэтому даже позднее попадание в хоккей (8 лет) не помешало ему быстро всему научиться. Первые признаки того, каким форвардом мог стать Овечкин, по словам Филиппова, появились в подростковом периоде: 14−15 лет.

