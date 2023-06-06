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14:32 (мск), источник: Sportmail.ru

На чемпионате мира по тхэквондо запретили носить талисманы в виде матрешек

По словам чемпионки мира Лилии Хузиной, маникюр в цветах государственного флага был также запрещен.

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Источник: AP 2022

По словам чемпионки мира Лилии Хузиной, на чемпионате мира в Баку на чемпионате мира в Баку было запрещено не только демонстрировать национальную символику, но и носить талисманы в виде медведей или матрешек, которые бы ассоциировались со страной.

«Не могло быть абсолютно никакой атрибутики, нельзя было даже делать маникюр в национальных цветах. И талисманы в виде медвежат и матрешек тоже были запрещены. Нам выдали абсолютно безликую форму», — цитирует Хузину ТАСС.

Российские тхэквондисты на чемпионате мира выступали в нейтральном статусе. Помимо золотой медали 20-летней Лилии Хузиной (категория до 62 кг), у российских спортсменов четыре бронзовые медали.

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