Однако распределение сил стало постепенно меняться. Келли Келли перешла в SmackDown. В своем первом одиночном поединке под новым брендом Келли Келли победила Розу Мендес. Ее следующий большой матч был на шоу Money in the Bank, в котором удалось победить Лейлу и Мишель Маккул.

В рамках дополнительного драфта 2011 года она поменяла команду и вернулась в Raw, а в Over the Limit она бросила вызов Бри Белле за титул чемпиона WWE. Келли проиграла, однако несколько недель спустя аудитория проголосовала за нее. Таким образом, девушке было суждено стать претендентом номер один на титульный бой. В матче-реванше она победила Беллу и впервые стала чемпионкой WWE. Приятным последствием этой победы стала награда «Слэмми» в номинации «Лучший момент года среди див».

Еще на пике своей карьеры в WWE Келли вместе с Эшли, Лейлой, Брук, Торри Уилсон и Марис снялась в музыкальном клипе Тимбалэнда Throw It on Me. Позже уже не приходилось выбирать между рестлингом и карьерй аткрисы, и Келли стала чаще соглашаться на приглашения продюсеров. В 2020 году Келли Келли снялась в боевике «Последняя пуля». Также она снималась в сериале «Дни нашей жизни» и реалити-шоу «Настоящие домохозяйки из Беверли-Хиллс» и WAG«(WAG — сокращение от “wives and girlfriends” и используется для обозначения жен и девушек известных спортсменов).