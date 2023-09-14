Ранние годы

Келли Келли, чье настоящее имя Барбара Джин Бланк, родилась 15 января 1987 года в Джэксонвилле, самом крупном городе штата Флорида. Барбара Джин в детстве выбрала гимнастику, которой занималась на протяжении 10 лет. Увы, череда травм привела к решению перейти в чирлидинг. Между этими видами спорта есть много общего, но в чирлидинге нет столь серьезных физических нагрузок, как в гимнастике. Затем будущая дива рестлинга выбрала карьеру модели и участвовала в рекламных кампаниях брендов купальников Hawaiian Tropic и Venus Swimwear.

Источник: Соцсети

Юную модель заметил один из руководителей World Wrestling Entertainment (WWE) Джон Лауринайтис. Келли получила приглашение на пробы в подготовительное отделение WWE — Ohio Valley Wrestling. Несмотря на полное отсутствие опыта в профессиональном рестлинге, в мае 2006 года компания заключила с девушкой контракт. Поначалу девушка участвовала в боях в качестве ринг-анонсер, однако впоследствии перешла непосредственно к рестлингу.

Карьера

Келли Келли дебютировала на бренде ECW 13 июня 2006 года и стала самой молодой дивой в WWE. Первоначально девушка хотела использовать в качестве псевдонима имя Келли, но владелец WWE Винс Макмэн предложил вариант Келли Келли. Девушка выбрал образ эксгибиционистки и регулярно исполняла стриптиз на глазах у толпы. Ее стриптиз стал регулярным еженедельным мероприятием в WWE и получил название Kelly’s Expose, которое, по-видимому, пользовалось большим успехом у публики. Во многом благодаря этому Келли быстро набирала популярность среди тех, кто увлекается рестлингом. В то время Келли встречалась с рестлером Майком Ноксом, и во время одного из стриптизов случился памятный эпизод — Нокс вышел на ринг, прикрыл девушку полотенцем и утащил за кулисы.

В результате драфта WWE 2008 года Келли перешла в Raw и уже в тот же день одержала победу в новом бренде — вместе с другой дивой Микки Джеймс победила Лейлу и Джиллиан Холл. Началось противостояние с Бет Феникс, с которой Келли Келли провела серию как одиночных, так и командных матчей. Келли Келли получила свой первый титульный бой на женском чемпионате WWE после победы в Battle Royale на Raw, в котором уступила Бет Феникс.

Источник: Соцсети

Также принципиальными противостояниями (в рестлинге чаще используется термин feud — «вражда») были поединки с Джиллиан Холл, Мишель Маккул и Лейлой. Келли Келли стала регулярной участницей королевских битв див.

В январе 2010 года Келли приняла участие в турнире по определению новой чемпионки див, но уже в первом раунде проиграла Алисии Фокс.

Однако распределение сил стало постепенно меняться. Келли Келли перешла в SmackDown. В своем первом одиночном поединке под новым брендом Келли Келли победила Розу Мендес. Ее следующий большой матч был на шоу Money in the Bank, в котором удалось победить Лейлу и Мишель Маккул.

В рамках дополнительного драфта 2011 года она поменяла команду и вернулась в Raw, а в Over the Limit она бросила вызов Бри Белле за титул чемпиона WWE. Келли проиграла, однако несколько недель спустя аудитория проголосовала за нее. Таким образом, девушке было суждено стать претендентом номер один на титульный бой. В матче-реванше она победила Беллу и впервые стала чемпионкой WWE. Приятным последствием этой победы стала награда «Слэмми» в номинации «Лучший момент года среди див».

Источник: Соцсети

На Summerslam Келли победила Бет Феникс, сохранив чемпионский пояс, но в итоге проиграла титул в матче Hell in a Cell.

На шоу Tables, Ladders & Chairs Келли Келли получила еще один шанс побороться за чемпионство, но вновь уступила Бет Феникс.

В сентябре 2012 года контракт Келли Келли с WWE закончился и не был продлен. В качестве причин, из-за которых она приняла решение не продлевать соглашение, девушка назвала травму шеи и желание продолжить карьеру модели.

В ноябре 2012 года должно было состоятся первое появление Келли Келли в независимых федерациях — она планировала принять участие в шоу North East Wrestling, однако участие было отменено из-за урагана Сэнди.

В феврале 2017 года Келли вернулась в WWE, но уже не в роли рестлера. Она стала сниматься в закулисных сегментах, участвовала в мероприятиях во время «Рестлмании», церемонии введения рестлеров в Зал славы, а также снялась в шоу на канале WWE Network.

Личная жизнь

Келли Келли была в длительных отношениях с рестлером WWE Эндрю Мартином, который умер в 33 года из-за случайной передозировки обезболивающим препаратом.

В 2014 году Келли объявила о своей помолвке с канадским хоккеистом Шелдоном Суреем. Сурей играл на позиции защитника за команды «Нью-Джерси Девилз», «Монреаль Канадиенс» и «Эдмонтон Ойлерз» и трижды был участником матча всех звезд НХЛ. А в 2005 году стал серебряным призером чемпионата мира в составе сборной Канады. Пара поженилась в 2016 году в Мексике. Увы, брак с хоккеистом продлился недолго.

Затем дива рестлинга встречалась с популярным кантри-исполнителем Коулом Свинделлом.

В 2021 году Келли вышла замуж за бодибилдера Джо Кобу. В апреле 2023 года она поделилась в соцсетях, что скоро впервые станет матерью — Келли ожидает появления близнецов.

Келли Келли сейчас

Еще на пике своей карьеры в WWE Келли вместе с Эшли, Лейлой, Брук, Торри Уилсон и Марис снялась в музыкальном клипе Тимбалэнда Throw It on Me. Позже уже не приходилось выбирать между рестлингом и карьерй аткрисы, и Келли стала чаще соглашаться на приглашения продюсеров. В 2020 году Келли Келли снялась в боевике «Последняя пуля». Также она снималась в сериале «Дни нашей жизни» и реалити-шоу «Настоящие домохозяйки из Беверли-Хиллс» и WAG«(WAG — сокращение от “wives and girlfriends” и используется для обозначения жен и девушек известных спортсменов).

Источник: Соцсети

Также у Келли есть свой винный лейбл B Tasteful. Бывшая звезда рестлинга также рекламирует бренды одежды Fashion Nova и PrettyLittleThing.

В 2020 году Келли Келли завела YouTube-канал, в котором делится со своими поклонниками эпизодами из повседневной жизни.

Источник: Соцсети

Титулы и достижения

Чемпионка WWE среди див;

Чемпионство WWE «24/7»;

Награда «Слэмми» за момент года среди див.