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14:35 (мск), источник: Sportmail.ru

World Taekwondo примет решение по допуску россиян на ОИ в апреле

Всемирная федерация тхэквондо примет решение по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры в апреле.

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Источник: AP 2023

Напомним, что российские тхэквондисты получили допуск на международные соревнования в нейтральном статусе в апреле 2023 года.

«World Taekwondo официально объявит, какие национальные олимпийские комитеты и индивидуальные нейтральные спортсмены прошли квалификацию на Олимпийские игры в Париже после квалификации под эгидой континентального союза в апреле», — приводит слова представителя федерации ТАСС.

У получивших нейтральный статус россиян, остается возможность побороться за путевки в Париж на европейском квалификационном турнире, который пройдет перед Играми. На этих соревнованиях будут разыграны по две квоты в каждой весовой олимпийской категории.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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 World Taekwondo примет решение по допуску россиян на ОИ в апреле
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