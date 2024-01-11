World Taekwondo примет решение по допуску россиян на ОИ в апреле
Всемирная федерация тхэквондо примет решение по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры в апреле.
Всемирная федерация тхэквондо примет решение по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры в апреле.
Напомним, что российские тхэквондисты получили допуск на международные соревнования в нейтральном статусе в апреле 2023 года.
«World Taekwondo официально объявит, какие национальные олимпийские комитеты и индивидуальные нейтральные спортсмены прошли квалификацию на Олимпийские игры в Париже после квалификации под эгидой континентального союза в апреле», — приводит слова представителя федерации ТАСС.
У получивших нейтральный статус россиян, остается возможность побороться за путевки в Париж на европейском квалификационном турнире, который пройдет перед Играми. На этих соревнованиях будут разыграны по две квоты в каждой весовой олимпийской категории.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.