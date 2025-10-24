Российский тхэквондист Аюкаев завоевал серебро чемпионата мира

На чемпионате мира по тхэквондо, проходящем в Китае, российский спортсмен Рафаиль Аюкаев завоевал серебряную награду.
В финальной схватке в весовой категории свыше 87 кг Аюкаев уступил южнокорейцу Кан Сан Хену. В четвертьфинальной схватке Аюкаев победил украинца Андрея Харбара, а в полуфинале одолел серебряного призера Олимпиады-2024 британца Кейдена Каннингема. Рафаиль Аюкаев — чемпион России, победитель Универсиады и первенства Европы.
У женщин в категории до 57 кг россиянка Маргарита Близнякова выбыла в ⅛ финала.
Чемпионат мира по тхэквондо проходит с 24 по 30 октября в китайском городе Уси.