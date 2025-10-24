Ричмонд
Российский тхэквондист Аюкаев завоевал серебро чемпионата мира

Рафаиль Аюкаев стал вторым в весовой категории свыше 87 кг.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Tasnim News Agency, CC BY 4.0|commons.wikimedia.org

На чемпионате мира по тхэквондо, проходящем в Китае, российский спортсмен Рафаиль Аюкаев завоевал серебряную награду.

В финальной схватке в весовой категории свыше 87 кг Аюкаев уступил южнокорейцу Кан Сан Хену. В четвертьфинальной схватке Аюкаев победил украинца Андрея Харбара, а в полуфинале одолел серебряного призера Олимпиады-2024 британца Кейдена Каннингема. Рафаиль Аюкаев — чемпион России, победитель Универсиады и первенства Европы.

У женщин в категории до 57 кг россиянка Маргарита Близнякова выбыла в ⅛ финала.

Чемпионат мира по тхэквондо проходит с 24 по 30 октября в китайском городе Уси.