Российский тхэквондист Аюкаев завоевал серебро чемпионата мира

В финальной схватке в весовой категории свыше 87 кг Аюкаев уступил южнокорейцу Кан Сан Хену. В четвертьфинальной схватке Аюкаев победил украинца Андрея Харбара, а в полуфинале одолел серебряного призера Олимпиады-2024 британца Кейдена Каннингема. Рафаиль Аюкаев — чемпион России, победитель Универсиады и первенства Европы.