Супербой Махачева за титул, Россия — Чили: что смотреть сегодня

Сборная Бельгии пока не гарантировала себе путевку на ЧМ-2026, но уверенно движется в этом направлении. Подопечные Руди Гарсии в случае победы в последних матчах над Казахстаном и Лихтенштейном обеспечат себе первое место в группе J и решат все вопросы по выходу в финальную часть ЧМ-2026.