Супербой Махачева за титул, Россия — Чили: что смотреть сегодня

Теннис. Мужчины. Итоговый турнир АТР. ½ финала. Янник Синнер (Италия, 2) — Алекс да Минор (Австралия, 7)
16:30 Где смотреть: «Кинопоиск», паблик VK.
В первом полуфинале Итогового турнира АТР сыграют вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер и седьмой номер мирового рейтинга Алекс де Минор из Австралии.
Счет личных встреч между теннисистами 12−0 в пользу Синнера. В этом году Синнер обыграл Де Минора в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии, в полуфинале Пекина и в полуфинале Вены. Действующий чемпион Итогового турнира Синнер намерен выйти в финал и защитить титул.
В другом полуфинале сыграют первая ракетка мира Карлос Алькарас из Испании и представитель Канады Феликс Оже-Альяссим, который занимает 8-е место в мировом рейтинге.
Матч Алькараса и Оже-Альяссима начнется в 22:30. Трансляция доступна на «Кинопоиске» и в паблике в VK.
Футбол. Отбор на ЧМ-2026. Европа. 9-й тур. Группа J. Казахстан — Бельгия
17:00 Где смотреть: Okko Спорт.
В рамках отбора на чемпионат мира 2026 года Казахстан на своем поле примет сборную Бельгии.
Казахстан потерял шансы на выход в финальную часть ЧМ-2026. В квалификации команда лишь дважды сумела обыграть слабый Лихтенштейн. В таблице группы J Казахстан идет четвертым, набрав всего семь очков. Возможно, отсутствие давления скажется на игре сборной Казахстана и она сможет порадовать своих болельщиков, обыграв сильную Бельгию.
Сборная Бельгии пока не гарантировала себе путевку на ЧМ-2026, но уверенно движется в этом направлении. Подопечные Руди Гарсии в случае победы в последних матчах над Казахстаном и Лихтенштейном обеспечат себе первое место в группе J и решат все вопросы по выходу в финальную часть ЧМ-2026.
Также сегодня, 15 ноября, в рамках отбора на ЧМ сборная Грузии на своем поле примет Испанию без Ламина Ямаля, Дания на своем стадионе сыграет с Беларусью.
Трансляции всех матчей доступны в Okko Спорт.
Футбол. Товарищеский матч. Россия — Чили
18:00 Где смотреть: Okko Спорт.
Сборная России под руководством Валерия Карпина проведет товарищеский матч с Чили в Сочи на стадионе «Фишт».
12 ноября сборная России в Санкт-Петербурге сыграла вничью с Перу (1:1). Последнее поражение подопечные Валерия Карпина потерпели 11 сентября 2023 года. Тогда российские футболисты, выступая резервным составом не справились с Египтом U23 (1:2). Сборная России настроена одержать победу в Сочи и порадовать болельщиков забитыми мячами.
Сборная Чили на отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года от Южной Америки заняла одно из последних мест в таблице и не примет участия в финальной стадии мирового первенства. Последний раз Чили выступали на ЧМ-2014 в Бразилии, дойдя до ⅛ финала. За Чили не сыграет рекордсмен команды по количеству проведенных матчей Алексис Санчес.
Смешанные единоборства. Мужчины. UFC 322. Ислам Махачев (Россия) — Джек Делла Маддалена (Австралия)
4:00* в ночь на воскресенье (время начала может измениться) Где смотреть: «Матч ТВ», «Кинопоиск».
Российский боец Ислам Махачев в главном бою вечера турнира UFC 322 в Нью-Йорке поборется за титул в полусредней весовой категории с действующим чемпионом из Австралии Джеком Деллой Маддаленой.
Маддалена завоевал чемпионский пояс в мае в бою с Белалом Мухаммадом. Австралиец победил единогласным решением судей. За карьеру он одержал 18 побед при 2 поражениях в MMA. Джек Делла Маддалена выиграл все 8 поединков под эгидой UFC.
Ислам Махачев, ранее оставивший титул чемпиона организации в легком весе, может стать первым россиянином, завоевавшим пояс UFC в двух весовых категориях. Он изменил подход в тренировках. По его словам он легче переносит нагрузку из-за отсутствия весогонки. Ислам Махачев за карьеру в ММА одержал 27 побед и потерпел одно поражение. 34-летний спортсмен намерен выиграть еще один пояс и войти в историю.