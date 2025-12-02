Ричмонд
Легенда UFC из США объяснил, почему поцеловал руку Емельяненко

Американская легенда UFC Джон Джонс рассказал о встрече с прославленным российским бойцом Федором Емельяненко в Саудовской Аравии в феврале 2024 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: РИА "Новости"

— Ты виделся с Федором в Саудовской Аравии не так давно…

— О да, я виделся с Федором! Поцеловал его в руку, попытался выразить высшую степень уважения. И горжусь этим, — заявил Джонс в интервью Sport24.

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс (28−1) назвал поединок Федора Емельяненко, который он сейчас посмотрел бы. По словам Джонса, он хотел бы увидеть реванш Федора с Андреем Орловским (34−24). В 2009 году Федор Емельяненко победил бойца из Беларусинокаутом на 4-й минуте поединка.

«Я бы очень хотел увидеть поединок Федора и Андрея. Понятия не имею, кто выиграл бы. Я уважаю обоих. Я являюсь огромным фанатом Федора, но я был бы горд за обоих, кто бы ни выиграл. Они возрастные бойцы, через многое прошли, и людям было бы это интересно», — добавил Джонс.

Федор Емельяненко — бывший чемпион организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. Он провел 48 боев по правилам MMA. На счету спортсмена 40 побед при 7 поражениях. Еще один бой с участием Емельяненко был признан несостоявшимся. Федор завершил карьеру в феврале 2023 года, проиграв в чемпионском бою американцу Райана Бейдеру на турнире Bellator 290 в Лос-Анджелесе.

Весной 2026 года Емельяненко планирует возобновить карьеру и провести поединок по правилам бокса против хорватского ветерана Мирко Филиповича.

