Легенда UFC из США объяснил, почему поцеловал руку Емельяненко

«Я бы очень хотел увидеть поединок Федора и Андрея. Понятия не имею, кто выиграл бы. Я уважаю обоих. Я являюсь огромным фанатом Федора, но я был бы горд за обоих, кто бы ни выиграл. Они возрастные бойцы, через многое прошли, и людям было бы это интересно», — добавил Джонс.