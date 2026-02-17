Ричмонд
Дана Уайт раскрыл роль Трампа в организации турнира в Белом доме

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о роли президента США Дональда Трампа в организации турнира промоушена в Белом доме.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

По словам Даны Уайта, глава государства займется утверждением участников турнира.

«По мере приближения даты мы обдумываем множество идей. Мы с Крейгом Борсари летим в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом и его командой и начать обсуждать с ними не только организацию, но и состав участников турнира. У нас есть три разных варианта всего, что касается организации мероприятия, и мы посмотрим, что ему понравится, а что нет. Это событие будет просто потрясающим, уникальным, особенным и очень дорогим», — сказал Уайт на встрече с журналистами.

Турнир пройдет 14 июня на территории Белого дома. UFC White House будет приурочен к 80-летию Дональда Трампа и 250-й годовщине принятия Декларации независимости США. Турнир станет первым профессиональным спортивным мероприятием, когда-либо проводившимся в Белом доме.

Ранее о желании подраться на турнире UFC в Белом доме заявил чемпион UFС в полусреднем весе Ислам Махачев. Россиянин отметил, что хочет войти в историю.

Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
Читать дальше