Дана Уайт раскрыл роль Трампа в организации турнира в Белом доме

«По мере приближения даты мы обдумываем множество идей. Мы с Крейгом Борсари летим в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом и его командой и начать обсуждать с ними не только организацию, но и состав участников турнира. У нас есть три разных варианта всего, что касается организации мероприятия, и мы посмотрим, что ему понравится, а что нет. Это событие будет просто потрясающим, уникальным, особенным и очень дорогим», — сказал Уайт на встрече с журналистами.