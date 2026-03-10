Арман Царукян выпал из рейтинга топ-15 лучших бойцов UFC

Царукяну 29 лет. В январе 2025 года он должен был встретиться с Исламом Махачевым в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, однако снялся из-за травмы. На его счету 23 победы и три поражения в ММА.