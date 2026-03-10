Арман Царукян выпал из рейтинга топ-15 лучших бойцов UFC

В главном поединке UFC 326 Чарльз Оливейра выиграл у Макса Холлоуэя единогласным решением судей. Благодаря этой победе бразилец вернулся в рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Оливейра оказался на 12-й строчке, в то время как Холлоуэй опустился на 15-е место.
В результате падения Холлоуэя из топ-15 выпал легковес Арман Царукян. При этом Царукян остается вторым номером в рейтинге легкого веса, опережая там и Оливейру (№ 3), и Холлоуэя (№ 4).
В рейтингах также дебютировали Рауль Росас (№ 13 в легчайшем дивизионе), Фарид Башарат (№ 15 в легчайшем весе) и Тай Туиваса (№ 15 тяжелого веса). 32-летний Туиваса вернулся в топ тяжелого дивизиона, хотя потерпел шесть поражений подряд и не побеждает с 2022 года.
Царукяну 29 лет. В январе 2025 года он должен был встретиться с Исламом Махачевым в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, однако снялся из-за травмы. На его счету 23 победы и три поражения в ММА.
Арман Царукян и американец Джорджио Пуллас проведут бой-реванш на турнире Hype Fighting в Рио-де-Жанейро. Поединок в Бразилии состоится 11 марта и пройдет по правилам грэпплинга. В случае, если никто не одержит досрочную победу (удушающим или болевым приемом), бой завершится вничью.