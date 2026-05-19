Боец ММА Джихад Юнусов: карьера, поражения и скандал в Грозном

До этого Юнусов был известен прежде всего как боец ММА в полулегком весе: он выступал в ACA, WFCA и ACB, становился чемпионом Кубка мира по ММА и одержал 19 побед в профессиональной карьере. Но последние годы были для спортсмена довольно сложными: серия поражений повлияла на его положение в лиге, а громкий инцидент в Грозном окончательно вывел его имя за пределы спортивных новостей. Сейчас Юнусова обсуждают уже не из-за боев, а из-за скандала, реакции клуба «Ахмат» и официальных заявлений представителей МВД и властей Чечни.