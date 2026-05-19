Боец ММА Джихад Юнусов: карьера, поражения и скандал в Грозном

Имя Джихада Юнусова оказалось в центре внимания после видео из подъезда в Грозном, которое быстро разошлось по соцсетям. После конфликта с женщинами бойца исключили из клуба «Ахмат», а МВД начало проверку.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

До этого Юнусов был известен прежде всего как боец ММА в полулегком весе: он выступал в ACA, WFCA и ACB, становился чемпионом Кубка мира по ММА и одержал 19 побед в профессиональной карьере. Но последние годы были для спортсмена довольно сложными: серия поражений повлияла на его положение в лиге, а громкий инцидент в Грозном окончательно вывел его имя за пределы спортивных новостей. Сейчас Юнусова обсуждают уже не из-за боев, а из-за скандала, реакции клуба «Ахмат» и официальных заявлений представителей МВД и властей Чечни.

Как Джихад Юнусов пришел в ММА

Последние годы карьера Джихада Юнусова в ACA складывалась неудачно.Источник: Соцсети

Джихад Юнусов начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах еще в 2012 году. Боец выступал в полулегком весе и за несколько лет успел провести десятки поединков в российских промоушенах ACB, WFCA и ACA. В спортивной среде его знали как опытного ударника с хорошей базой боевого самбо и джиу-джитсу.

За свою карьеру Юнусов одержал 19 побед и стал чемпионом Кубка мира по ММА, а также чемпионом Чеченской Республики. Долгое время он считался одним из заметных бойцов региональной сцены, регулярно выступал на турнирах ACA и входил в число спортсменов клуба «Ахмат». Особенно активно его карьера развивалась во второй половине 2010-х, когда он стабильно выступал на нескольких боях в год.

Однако со временем результаты стали хуже. Последние три поединка Юнусов проиграл, а свой заключительный бой провел в 2024 году на турнире ACA 178, уступив Хафизу Сакибекову. Позже президент ACA Магомед Бибулатов уточнил, что после серии поражений контракт со спортсменом был завершен, и на момент скандала Юнусов уже не являлся бойцом лиги.

Почему имя бойца оказалось в центре скандала

После публикации видео конфликт в Грозном быстро вышел за пределы спортивных новостей.Источник: Соцсети

Суматоха вокруг Джихада Юнусова началась 16 мая, когда в соцсетях появилось видео с камер наблюдения в одном из жилых домов Грозного. По данным СМИ, причиной конфликта стала камера в подъезде, установленная соседями. Бойцу не понравилось, что оборудование может снимать дверь его квартиры, из-за чего между ним и жильцами началась словесная перепалка.

На кадрах видно, как Юнусов на повышенных тонах спорит с женщиной, вышедшей в тамбур подъезда, а затем выливает ей в лицо напиток из стакана. После этого конфликт перерастает в драку: боец бросает бумажный стаканчик и ударяет женщину дверью. Вторая девушка попыталась вмешаться в ситуацию и тоже оказалась участницей потасовки.

Видео быстро разошлось по соцсетям и спортивным пабликам, а сама история вызвала большой общественный резонанс. После публикации ролика МВД по Грозному начало проверку. Заместитель начальника отделения полиции № 1 Сайд-Ахмед Арсунукаев подтвердил, что обращение о нанесении побоев зарегистрировано и по ситуации будет принято процессуальное решение.

Позже инцидент прокомментировал и вице-премьер правительства Чечни Ахмед Дудаев. В официальном заявлении он подчеркнул, что подобные ситуации недопустимы, а женщина в республике «защищена и законом, и религиозными нормами, и традициями народа». Именно после появления видео история вышла далеко за пределы спортивной повестки и стала одной из самых обсуждаемых тем в российских соцсетях.

Исключение из «Ахмата» и реакция спортивного сообщества

После скандала Джихад Юнусов лишился места в клубе «Ахмат».Источник: Соцсети

После появления видео клуб «Ахмат» оперативно выступил с официальным заявлением и объявил об исключении Джихада Юнусова. В сообщении подчеркивалось, что поведение спортсмена «не соответствует моральным, духовным и этическим нормам», которых придерживается клуб. Отдельно представители «Ахмата» заявили, что подобные ситуации наносят удар по репутации организации и чеченского спорта в целом.

На фоне скандала ситуацию прокомментировали и в ACA. Президент лиги Магомед Бибулатов уточнил, что Юнусов уже давно не является бойцом промоушена. По его словам, контракт со спортсменом завершили еще после серии из трех поражений подряд, а последний бой в ACA он провел в 2024 году.

История быстро вышла за пределы спортивной повестки и стала активно обсуждаться в соцсетях и спортивных медиа. Многие пользователи обращали внимание не только на сам конфликт, но и на то, насколько быстро на него отреагировали клуб, лига и представители властей. Для самого Юнусова этот скандал стал самым громким событием в карьере — и уже не спортивным.

