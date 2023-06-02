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16:40 (мск), источник: Sportmail.ru

ОКР не получал приглашения участвовать в Азиатских играх

Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

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Источник: РИА "Новости"

Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханьчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Олимпийский комитет России (ОКР) на данный момент не получал от Олимпийского совета Азии приглашения принять участие в турнире.

«Если рассмотреть рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), то мы увидим, что в них заложены политические требования, которые являются абсолютно неприемлемыми. Там написано, что спортсмены не имеют права представлять ни свои национальные федерации, ни свой национальный олимпийский комитет. В этой части будет выглядеть достаточно странно даже какая-то гипотетическая возможность какого-то организованного выступления на этих соревнованиях», — цитирует Позднякова ТАСС.

26 января Олимпийский совет Азии выступил за участие российских и белорусских спортсменов в Азиатских играх при соблюдении условий МОК. Срок приема заявок на участие команд в Азиатских играх завершился 15 марта.

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