В Париже из-за беспорядков повредили объект будущих Олимпийских игр
Фасад тренировочного центра по водным видам спорта Олимпийских игр 2024 года в Париже повредили во время беспорядков.
Фасад тренировочного центра по водным видам спорта Олимпийских игр 2024 года в Париже повредили во время беспорядков.
Об этом в пятницу сообщили агентству Reuters в SOLIDEO — компании, которая занимается инфраструктурой соревнований.
«Автобусы, припаркованные рядом со строительной площадкой тренировочного центра, были подожжены. Фасад здания получил незначительные повреждения», — говорится в заявлении.
Убийство полицейским 17-летнего француза 27 июня спровоцировало массовые беспорядки в Нантере. Позже беспорядки продолжились в других крупных городах, таких как Дижон, Лилль, Лион, Марсель, Страсбург и Тулуза. Только в ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, люди поджигали комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. 30 июня газета Le Parisien сообщила, что в ходе беспорядков были задержаны 875 участников.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.