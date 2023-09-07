Президент Франции призвал не политизировать тему участия России в ОИ

«Это тема не должна политизироваться. Хотел бы, чтобы это было осознанное решение олимпийского мира, и я полностью доверяю Томасу Баху», — заявил Макрон в интервью изданию L'Équipe в ответ на вопрос, хотел бы он видеть российских атлетов на Играх.

Отвечая на вопрос об отношениях российских спортсменов с властями страны, президент отметил, что «олимпийский мир должен по совести высказать свое мнение и уточнить гарантии». По его словам, это решение должно быть понято украинцами. Макрон добавил, что не стране-хозяйке Игр следует определять действия МОК.