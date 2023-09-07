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10:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Президент Франции призвал не политизировать тему участия России в ОИ

Эммануэль Макрон выступил против политизации темы участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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Источник: Reuters

«Это тема не должна политизироваться. Хотел бы, чтобы это было осознанное решение олимпийского мира, и я полностью доверяю Томасу Баху», — заявил Макрон в интервью изданию L'Équipe в ответ на вопрос, хотел бы он видеть российских атлетов на Играх.

Отвечая на вопрос об отношениях российских спортсменов с властями страны, президент отметил, что «олимпийский мир должен по совести высказать свое мнение и уточнить гарантии». По его словам, это решение должно быть понято украинцами. Макрон добавил, что не стране-хозяйке Игр следует определять действия МОК.

При этом президент подчеркнул, что на Олимпиаде «не может быть российского флага». Однако «олимпийский мир должен решить, какое место отвести российским атлетам, которые готовились всю жизнь».

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